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Анита Цой расскажет, какой роман скрывала от всех в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ

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Алексей Самохин
Анита Цой, фото: НТВ

В эту субботу гостьей нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет народная артистка России Анита Цой. Певица расскажет, как пережила потерю обоих родителей, почему заставила мужа подписать брачный контракт и какой роман скрывала от всех долгие годы, сообщает пресс-служба телеканала.

Анита Цой выросла в неполной семье: мама поднимала дочь одна. Отец ушел из семьи, когда девочка была совсем маленькой. Он хотел мальчика, а родилась Анита. Несмотря на боль, Анита простила папу и даже общалась с ним, пока он был жив. В студии программы «Секрет на миллион» Анита расскажет о том, что чувствовала к отцу и о чём жалеет сейчас.

С родным братом по отцу, Алексеем, у Аниты отношения тоже непростые: пока он сидел в тюрьме, знаменитая сестра ему не помогала, а когда брат освободился, некоторое время зачем-то следила за ним. Анита объяснит, почему вела себя именно так, и прямо в студии «Секрета на миллион» сможет откровенно поговорить с Алексеем.

С кем Анита была по-настоящему близка, так это с мамой. Она старалась ей во всём помогать и, как могла, облегчала её нелёгкую жизнь. Анита расскажет Лере Кудрявцевой о том, почему до сих пор чувствует перед мамой вину, и признается, как смогла взять себя в руки после её ухода.

Со всеми бедами много лет подряд певице помогает справляться муж. Его, следуя корейскому обычаю, выбрала для Аниты мама. Будучи послушной дочерью, Анита на брак согласилась, однако была уверена, что это временное явление в её жизни. В студии шоу «Секрет на миллион» Анита поведает о том, как уже после свадьбы влюбилась в законного мужа, зачем заставила его подписать брачный контракт и сколько раз они оказывались на пороге развода.

Сюрприз, который редакторы «Секрета на миллион» приготовили для Аниты, заставит её понервничать. В студии программы появится мужчина, романтические чувства к которому много лет оставались очень личной тайной звезды. Однако с этим секретом пришла пора наконец расстаться.

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