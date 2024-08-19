Ангелина Загребина рассказала о сериале «Пока не родила» в «УТРО.ТНТ»

19 августа в преддверии премьеры комедийного сериала производства студии Good Story Media с выразительным названием «Пока не родила» (16+) в гости к ведущим утренней программы: Ольге Серябкиной, Максиму Васильчуку, Давиду Ниамеди и Лейсан Тугушевой пришли актрисы, исполнившие главные роли — матери и дочери — Евгения Капралова и Ангелина Загребина.

Максим Васильчук сразу же отметил невероятное внешнее сходство актрис, а звездные гости, со своей стороны, поделились, что они и духовно, энергетически очень близки.

«Я даже могу сказать, когда у нас был кастинг и я пробовалась не только с Ангелиной, это было вот такое точное попадание у нас, что мне хотелось, чтобы именно с ней у нас был дуэт и, к счастью, так и получилось», — рассказала Евгения Капралова.

Ведущая Ольга Серябкина, которая сама является мамой, решила узнать у исполнительницы роли авантюристки Киры Емелиной — Ангелины Загребиной не пробудил ли проект в ней материнские чувства.

«Можно сказать, что до этого проекта я вообще не думала о детях. Тут, в процессе уже, стали мелькать, какие-то мысли и о суррогатном материнстве в том числе, и о своем будущем материнстве, что-то там, где-то оно в будущем может быть будет», — прокомментировала Ангелина Загребина.

В конце Ангелина и Евгения выразили пожелания зрителям «УТРО.ТНТ» (16+), которые хотели бы завести детей, но пока не решаются:

«Очень хотелось бы пожелать всем, кто думает о детях, у кого получается, кто ждет, планирует, я не знаю, как это тактичнее и правильнее сказать, потому что я сама не мама, но мне бы хотелось пожелать, чтобы у этих людей не было никаких границ в решении этого вопроса, чтобы не думали, что вот так нельзя или, как-то не принято. Просто идите и делайте, если вы этого хотите», — обратилась Ангелина Загребина.

«У меня последнее время часто в интервью стали спрашивать: „Как выбрать между материнством и карьерой?“. Я могу сказать, что очень часто людей, если желание завести ребенка действительно есть, останавливает их ум. В плане: „А сколько мне нужно денег?“, „А как мы выживем?“, „А работа, карьера…?“. Я могу сказать, на собственном примере, что все это прекрасно совмещается и это идеальный вариант, когда не нужно выбирать, потому что если вы действительно хотите — решайтесь, делайте, а все остальное оно придет само по себе, если это было из любви», — поделилась Евгения Капралова.