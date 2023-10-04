Андрей Минаев: Россия была, есть и будет сильным государством, с характеристиками лидера православной цивилизации

Накануне дня учителя в гости к 7info зашёл доктор исторических наук, декан факультета исторического факультета Донецкого государственного университета Андрей Иванович Минаев.

С главным редактором Надеждой Майоровой поговорили о глобальных вопросах, новой работе в Донецке. Теплая получилась встреча. Наполненная эмоциональными воспоминаниями и радостью от возможных перспектив сотрудничества. Это уже второе интервью Андрея Ивановича накануне Дня учителя. Возможно, такие встречи перейдут в традиционный формат. Для двух выпускников Рязанского педагогического университета всегда найдутся темы для разговора накануне профессионального праздника.

— Андрей Иванович, как, на ваш профессиональный взгляд, будет развиваться новая Россия?

— Я бы выразился так: не новая Россия, а Россия на новом этапе своего развития. Объясню свою мысль. По моему глубокому убеждению, наша страна не может быть новой, старой. Она всегда была, есть и будет сильным государством, с характеристиками государства-лидера православной цивилизации. Господствующее положение в Евразии делает её крупнейшим игроком на международной арене. Менялись времена, социально-экономические основы, формы нашего государства, но всегда Московское государство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация заставляли оппонентов уважать себя. Кто был готов покуситься или покушался на наш суверенитет, те должны были бояться и боялись. При этом наша страна никогда не навязывала мировому сообществу деструктивные, разрушительные ориентиры. Неоднократно она становилась поставщиком стабильности и безопасности, устраняя ценной огромных собственных человеческих жертв угрозу мироустройству и миропорядку, исходившую от завоевателей, поставивших своей целью установление господства над другими народами.

Мы могли рационально объяснить себе противостояние между США и СССР, начавшееся после окончания второй мировой войны. Это были государства с принципиально разным социально-экономическим строем — соответственно лидеры мира капитализма и мира социализма. Хотя, смею утверждать, что с нашей стороны, это противостояние носило вынужденный, сдерживающий американский экспансионизм характер. Что же произошло после крушения СССР в 1991 году? Прежде всего, выражу свое согласие с оценкой Президента РФ В. В. Путина, что это была глобальная катастрофа в XX веке. Во-вторых, Америке захотелось властвовать единолично и безоглядно. Она долго шла к этому, формируя деструктивные силы и культивируя негативные тенденции для нашего развития. Убежден, что потенциал позитивного обновления у нашей страны сохранился. Если бы было по-другому, то сейчас Российская Федерация не была бы тем, чем она является, а именно страной, вступившей в противостояние с «коллективным Западом» во имя не только собственного суверенного развития, но и обеспечения справедливого мирового порядка, основанного на цивилизационном разнообразии, выражением которого становится реальная многополярность.

Сегодня, на мой взгляд меняется представление о суверенитете. Исследователи уже давно выдвинули концепцию реального суверенитета. Это не тот суверенитет, которым обладают европейский страны, давно передавшие его главные инструменты США. Подлинные лидеры современного мира, полюсы современного многополярного миропорядка, должны опираться на собственный потенциал, в первую очередь. И исходя из его величины обоснованно определять свой статус и уметь защитить его, опираясь на поддержку союзников. Реальный суверенитет Российской Федерации — константа, которая не может быть поставлена под сомнение никем. Любая проба нас на прочность чревата однозначным поражением для врага внешнего. Организации Варшавского Договора давно нет, а НАТО распухло до наших границ. Зачем? Интересно стало, как мы отреагируем, что будет? Будет новая победа России! Враг внутренний опасней. Но на то и даются тяготы, чтобы он проявил себя. Наступило время испытаний для каждого: и воина, вставшего на защиту национальных интересов Родины, и гражданина, делом доказывающего верность Отечеству.

Возвращаясь к вопросу, отвечу так: у Российской Федерации нет и не может быть альтернативы успеху как в собственном развитии, так и в глобальном его контексте в целях формирования справедливого многополярного мирового порядка, основанного на рациональном и прагматичном сотрудничестве.

— Чем был интересен для вас и вашей семьи первый год работы в Донецком национальном университете?

— Главное состоит в том, что мы остались в профессии в Донецкой Народной Республике, где наши знания и опыт могли быть востребованы больше, чем где-бы то ни было. Говорить с 2018 года о поддержке и не оказать ее, когда представилась реальная возможность, значит обмануть самого себя. Благодарен жене, что она со мной. Правда, очень за нее переживаю.

В 2022 году в числе четырех исторически русских новых регионов ДНР вошла в состав Российской Федерации. Помню, как практически в полном составе Ученый Совет университета смотрел трансляцию подписания Президентом РФ и Главами четырех регионов соответствующих Актов. Сложно передать те чувства, с которыми я думал тогда о своих коллегах. Они остались в Родном Университете! Они не ушли! Они сохранили его! Они отстояли право жить и работать в России! И ещё одно потрясение! Вечером, выступая на Красной площади в Москве, Глава ДНР Денис Владимирович Пушилин, в числе российских городов, которые дончане всегда считали своими, после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга называет родную Рязань, отмечая тем самым воинский и трудовой героизм земляков.

Было много интересного в учебном процессе. На историческом факультете введены новые направления педагогического бакалавриата «История и Обществознание» и «История и Организация детского и молодежного движения», на которые успешно осуществили набор. Историки, обществоведы, организаторы воспитательной работы крайне востребованы в системе общего образования ДНР. Государственное задание по набору на бюджетные места, а оно немалое — только «классических» бакалавров 60 человек, факультет выполнил полностью. Набраны группы политологов и международников без бюджетных мест. Впервые в этом году на факультете начата подготовка социологов. В магистратуры пришло более сорока договорников, помимо зачисленных на бюджет.

В целом по университету план приёма выполнен более, чем на 95%. Полагаю, что для города, который находится в нескольких километрах от линии соприкосновения, это очень хороший результат. Мы высоко ценим то доверие, которое нам оказали уважаемые абитуриенты и их родители. Слаженно в летний период отработала приемная комиссия, выполнив в полном объеме требования учредителя — Министерства науки и высшего образования РФ. Конечно, работаем дистанционно. Уверен, что мы обладаем всем необходимым, чтобы делать это на должном уровне.

Исторический факультет — сложный организм, состоящий из шести высококвалифицированных кафедр. На каждой сложился коллектив профессионалов, людей интересных, стойких, мотивированных. Я полагаю, что для меня лично важнейшим итогом первого года работы стало доверие товарищей, ставшее результатом совместного поиска оптимальных в наших непростых условиях форм и методик преподавания. Государственный экзамен по телефону, потому что у студента нет устойчивого интернета, отвечающий дистанционно из блиндажа на вопросы экзаменаторов воин и студент-заочник одновременно — это наши донецкие образовательные реалии!

Студенты и преподаватели живут насыщенной академической жизнью. Учебный процесс неразрывно связан с научной работой преподавателей, аспирантов, магистрантов, бакалавров. Активно работает региональное отделение Российского исторического общества, состоящее в основном из преподавателей факультета. Нашими партнерами являются исторические факультеты ведущих вузов страны. Круглые столы с участием видных ученых-историков проводятся в дистанционном режиме на регулярной основе. География археологической практики и стажировок студентов от Красноярского края до Астраханской области! С большим вниманием преподаватели относятся к демобилизованным студентам. Все они переведены на бюджетные места, и учатся по индивидуальному графику в целях скорейшей ликвидации возникшего отставания. Мы всегда помним наших павших воспитанников!

Потрясающие впечатления от Донецка и его жителей. Нас окружают очень хорошие люди. Они не просто живут и работают в трудных условиях, но делают это с чувством достоинства, уважения друг к другу. Они доброжелательны, всегда стараются поддержать друг друга, стойко переносят бытовые сложности, которых стало заметно меньше. Отметил для себя высокую культуру труда, чувство ответственности за порученное дело, профессионализм. Город чистый, аккуратный. Да, наверное, роз стало несколько меньше, но эти розарии потрясающие! Живем в центре города, недалеко от главных театров Донецка. Конечно, очень жаль, что они не работают. Но, сейчас время такое…

— Скучаете по родному городу?

— Да, очень. Но, сегодня мы живем и работаем в Донецке. И делать это надо честно, «на всю катушку»! Пользуясь случаем поздравляю всех с Днем учителя! Всем добра и несгибаемой веры в нашу Родину и в самих себя!

И самое последнее. Часто вспоминаю, что первой, кого я увидел в Донецке, выйдя из такси, на котором мы ехали от границы, была беременная молодая женщина с детским креслом, в котором сидел очаровательный малыш и радостно махал маленькой ладошкой. Жизнь продолжается!