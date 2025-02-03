Андрей Малахов раскрыл новые тайны рязанской семьи Ткачёвых

В очередном выпуске программы «Малахов» на телеканале «Россия» рассказали новые подробности жизни рязанской семьи Ткачёвых.

Жительница Рязани Нина Ткачёва в 2000-м году пыталась продать на органы за 90 тысяч долларов своего внука Андрея. Об истории снял документальный фильм журналист Андрей Мамонтов.

В 2024 году Андрей Монкур, едва не ставший жертвой, в студии Малахова встретился с родственниками, в том числе с сестрой Татьяной. В новом выпуске Татьяна рассказала о своём отце Викторе Пчёлкине.

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Также в студию пришла бывшая гражданская жена мужчины Любовь Визенкина. Женщина получила 10 лет колонии за убийство в 18 лет. Теперь она заявила на всю страну, что взяла вину за убийство, которое совершил Пчёлкин. Виктор сказал, что это неправда.

Любовь прошла проверку на детекторе лжи, эксперт подтвердил правдивость слов Визенкиной.

После таких слов в эфире федерального телеканала можно ждать заявления от Следственного комитета.