Андрей Иванович Минаев:  С учёными Донбасса мы чувствуем себя людьми одной академической среды

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Делегация РГУ имени С.А. Есенина во главе с ректором Андреем Ивановичем Минаевым совершила рабочую поездку в Донбасс, в ходе которой посетила Донецкий национальный университет. Вуз развивает системное сотрудничество в образовательной, научно-просветительской сферах с вузами республик Донбасса.

Об этом мы подробно поговорили во время интервью, в котором участвовали ректор РГУ, доктор исторических наук Андрей Иванович Минаев, начальник Центра региональных проектов и межрегиональных связей Ольга Ефимовна Воронова, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Борис Витальевич Сафронов и ведущий специалист Центра региональных проектов и межрегиональных связей Александр Сергеевич Трушин.

— Андрей Иванович, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина традиционно старается активно развивать межвузовское, международное сотрудничество. У университета, по данным официального сайта, более 30 зарубежных вузов-партнёров как на Востоке, так и на Западе. Вектор сотрудничества с вузами Донбасса – особенный?

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— Мы начали сотрудничать с вузами Донбасса в 2018 году. Участвовали в вузовских мероприятиях, интеграционных форумах, встречах со студентами.

Мы считаем это, в определённой степени, нашим академическим предназначением. Мы делимся опытом и с коллегами, и со студентами, вносим свой вклад в интеграцию научного сообщества Донбасса и Российской Федерации.

— Одна из первых совместных инициатив РГУ имени С.А. Есенина и Донецкого национального университета – создание Есенинского центра в ДонНУ. В центре есть экспозиция, посвящённая жизни и творчеству Сергея Есенина?

— Да, безусловно. В университете Донецка создан прекрасный Есенинский центр, ведётся непрерывная просветительская деятельность, в которую вовлечены и студенты, и школьники, и преподаватели университета, а также общественность – журналисты и писатели, — отмечает руководитель Центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ, доктор филологических наук Ольга Ефимовна Воронова. — Мы постоянно на связи и уже можем говорить о том, что инициатива оказалась живой и яркой. Кроме того, в периодическом издании РГУ – научно-методическом журнале «Современное Есениноведение» — выходит рубрика «Филологическая мысль Донбасса», благодаря которой мы знакомимся с научными статьями учёных.

Центр стал своеобразной точкой культурного роста, местом притяжения для людей разных возрастов. В планах РГУ — открыть сеть Есенинских центров.

— Активное участие вуза в повышении квалификации учителей Донецкой Народной Республики, подведению итогов которой и был посвящён ваш визит в ДНР – продолжение многолетней работы с педагогическим сообществом Донбасса?

— С учителями Донбасса мы работаем недавно. В ходе моего ноябрьского визита стало очевидно, что у учителей истории и обществоведения, а также русского языка, есть потребность повысить свою квалификацию в российских вузах, — подчеркивает Андрей Иванович.

Таким образом, РГУ имени С.А. Есенина стал той самой площадкой, где учителя смогли пройти курсы повышения квалификации в дистанционном формате. Почти 200 учителей стали слушателями курсов и овладели новыми знаниями и компетенциями. А с нашей стороны в проведении этих курсов принимали участие ведущие специалисты-предметники и методисты РГУ. Это была очень интересная практика, и мы будем её продолжать.

Данные курсы проводились по направлениям подготовки, связанным с новыми методиками, новыми подходами преподавания истории, обществознания и русского языка. В России постоянно совершенствуются методики, программы, структура ЕГЭ. Одна из ключевых задач, которая стоит перед российским образованием – сохранение исторической памяти, объективный подход к изучению и преподаванию исторического прошлого.

— Андрей Иванович, во время своего визита в Донецк Вы проводили встречу со студентами Донецкого национального университета. Что общего в интересах, целях у студентов РГУ имени С.А. Есенина и ДонНУ?

— Они очень похожи. Все живут надеждами, верят в лучшее, строят амбициозные планы. Но…в коридорах альма-матер Донецка, находящегося в центре Европы, висят таблички «Укрытие», которые заставляют особенно остро чувствовать зыбкость бытия.

При этом Донецк – очень красивый город – чистый, аккуратный, организованный. Жители продолжают вести цивилизованную жизнь. Но понимание, что очень длительный промежуток времени люди живут трудно, меня не оставляет…

Поэтому нашим студентам я постоянно говорю об их главной ценности – безопасности. И это надо беречь и стараться сделать всё, чтобы территория безопасности только расширялась.

Тему продолжил доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений РГУ, кандидат исторических наук Борис Витальевич Сафронов:

— Во время посещения я презентовал коллегам с истфака свои книги: «Азиатско-тихоокеанский регион: история и развитие» и «Ближний Восток: история и современность». Мы обсудили текущую ситуацию в мире, затронув и исторические истоки происходящих событий, и экономическую их составляющую. Обмен мнениями прошёл в динамичном диалоге.

— Лекции, семинары, творческие встречи – основные форматы взаимодействия с преподавателями и студентами вузов, педагогами школ? Какие темы наиболее востребованы слушателями в ДНР?

— Мы совместно с Ольгой Ефимовной Вороновой выпускаем уже третий сборник патриотических песен, — рассказал ведущий специалист Центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ, композитор Александр Сергеевич Трушин. — Его презентация прошла в Донецкой филармонии. Песни востребованы и нужны. Они уже вошли в репертуар многих творческих коллективов. На презентации они были исполнены академическим ансамблем песни и танца «Донбасс».

— Можно ли говорить, что у вузов России и Донбасса — единое научное, образовательное пространство? Есть ли примеры совместной реализации образовательных программ, участия преподавателей в работе диссертационных советов?

— РГУ имени С.А. Есенина чувствует себя сопричастным в академическом и культурном отношении с вузами Донбасса. Подобное межвузовское сотрудничество Донбасса также развивается с МПГУ, с МГИМО, ЮФУ.

Мы вышли с предложением по созданию единого диссертационного совета. Но здесь есть проблемы сопряжения систем, которые надо решать. Мы делаем всё, чтобы крепить академические связи и формировать единое образовательное и просветительское пространство.