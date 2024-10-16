Андрей Чубченко расскажет о страшной потере в эфире шоу «Секрет на миллион»

В эту субботу гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет заслуженный артист России Андрей Чубченко. Актёр расскажет о том, почему обрёл популярность только в зрелом возрасте, где встретил будущую жену и как пережил потерю ребёнка.

Андрея Чубченко прославила роль Виктора Расторгуева в сериале НТВ «Шеф». Зрители полюбили его героя, а режиссёры наконец разглядели в Чубченко большой потенциал. Так было не всегда: к славе он шёл много лет подряд, и поначалу в его талант не верили даже родители. В студии шоу «Секрет на миллион» Андрей Чубченко расскажет, почему его дорога к популярности заняла несколько десятков лет.

На всём протяжении этого пути актёру помогала народная артистка СССР Татьяна Доронина. Она приняла искреннее участие в жизни молодого человека, поспособствовала тому, чтобы им с женой выделили квартиру, а также стала крёстной матерью старшей дочери актёра. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой Андрей Чубченко расскажет о том, как складывалось его общение со знаменитой актрисой и чем он ей обязан.

Повезло Чубченко и с любимой женщиной: они с Юлией вместе с юных лет, и с годами их брак становится только крепче. Супруги вырастили двух дочерей, но одного ребёнка они потеряли. В студии «Секрета на миллион» Андрей и Юлия вспомнят, как помогали друг другу справиться с трагедией.

До встречи с Юлией в жизни актёра была другая девушка, в которую он влюбился. Она ответила взаимностью, однако чувствам молодых людей оказалось не суждено вылиться в нечто большее. Актёр признается Лере Кудрявцевой, почему так вышло, и что его тогда остановило.