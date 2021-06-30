Аналитики спрогнозировали подорожание аренды жилья в Краснодарском крае на 30- 50%

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Риелторы и девелоперы прогнозируют рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30-50%.

Учитывая требование региона о предъявлении сертификата о вакцинации с 1 августа при заселении в гостиницы, есть вероятность, что люди будут отказываться от проживания в отелях и переориентируются на частный сектор, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Такая ситуация подтолкнет рост цен на рынке арендного жилья в регионе. В зависимости от характеристик объекта стоимость проживания может увеличиться на 30-50%. В первую очередь подорожают качественные объекты, расположенные в шаговой доступности от моря, — спрогнозировал Андрей Колочинский.

В меньшей степени рост цен затронет квартиры и дома старого жилого фонда с устаревшим ремонтом, добавил он. По словам эксперта, средняя стоимость аренды квартиры в Сочи может вырасти с актуальных 3,5 – 4 тыс. рублей в сутки до 5-6 тыс. рублей.

Цены на частное жилье могут вырасти до 50%, согласен коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко. Например, на июль в Анапе в гостиницах уже отменено более 30% бронирования, а на август и вовсе 80%, рассказал он.

Сейчас сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация на рынке аренды частного жилья в Краснодарском крае в более долгосрочной перспективе — все будет зависеть от того, какие меры будут принимать в других регионах страны, считает директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков.

Полностью читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: Метод съема: аренда жилья в Краснодарском крае может подорожать до 50%