Амвросиев день 20 декабря: традиции, приметы и что нельзя делать

20 декабря православные христиане вспоминает Амвросия Медиоланского. Житие этого святого отсылает нас к IV веку. Будучи зажиточным человеком и известным правозащитником, он пожертвовал всё своё состояние церкви и стал жить в бедности, скромности и посте.

В народном календаре 20 декабря – Амвросиев день. Наши предки в этот праздник начинали готовиться к Рождеству, проверяли заготовки, выбрасывали всё, что испортилось.

Какие традиции существуют для 20 декабря? Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 20 декабря

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Сегодня снимается запрет на рукоделие. Девушки, которые принимались 20 декабря за шитьё или вязание, произносили особое заклинание, чтобы привлечь к свою жизнь удачу и любовь.

20 декабря нельзя стирать вещи детей и стариков. Считалось, что к мокрой одежде могут прилипнуть хвори.

Дарить и принимать подарки нужно с опаской. Иначе на человека могут наслать порчу.

Народные приметы 20 декабря

Если дует порывистый ветер, погода скоро поменяется;

Щебетание птиц сулит скорую оттепель;

Если в Амвросиев день ударил мороз, холода простоят до Рождества;

Если метель поднялась, лето будет дождливым;