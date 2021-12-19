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Воскресенье, 19 декабря, 2021
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Амвросиев день 20 декабря: традиции, приметы и что нельзя делать

7info7

20 декабря православные христиане вспоминает Амвросия Медиоланского. Житие этого святого отсылает нас к IV веку. Будучи зажиточным человеком и известным правозащитником, он пожертвовал всё своё состояние церкви и стал жить в бедности, скромности и посте.

В народном календаре 20 декабря – Амвросиев день. Наши предки в этот праздник начинали готовиться к Рождеству, проверяли заготовки, выбрасывали всё, что испортилось.

Какие традиции существуют для 20 декабря? Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 20 декабря

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Сегодня снимается запрет на рукоделие. Девушки, которые принимались 20 декабря за шитьё или вязание, произносили особое заклинание, чтобы привлечь к свою жизнь удачу и любовь.

20 декабря нельзя стирать вещи детей и стариков. Считалось, что к мокрой одежде могут прилипнуть хвори.

Дарить и принимать подарки нужно с опаской. Иначе на человека могут наслать порчу.

Народные приметы 20 декабря

  • Если дует порывистый ветер, погода скоро поменяется;
  • Щебетание птиц сулит скорую оттепель;
  • Если в Амвросиев день ударил мороз, холода простоят до Рождества;
  • Если метель поднялась, лето будет дождливым;
  • Иней на ветках деревьев сулит летом богатый урожай ягод и грибов.

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