Американцы бегут из Жешува: что ждет Украину и Польшу

Американские военные покидают крупнейший в Восточной Европе логистический хаб НАТО, расположенный в польском Жешуве. По информации из разных источников, включая заявления на уровне командования США и сообщения СМИ, началась системная сверка оборудования, демонтаж ангаров и сворачивание инфраструктуры.

Ситуацию обсудили в эфире радиостанции «Комсомольская правда» с экспертом по Польше Станиславом Стремидловским. Он напомнил, что еще летом 2024 года генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал о возможной передаче контроля над этим хабом европейским союзникам на фоне роста политического влияния Дональда Трампа. После победы Трампа на выборах подобный сценарий начал воплощаться в реальность.

Варшава, по словам эксперта, опасается снижения американского участия в обеспечении поставок на Украину. Прежде до 90% военной помощи Киеву проходило именно через хаб в Жешуве. Теперь, предположительно, эту роль могут взять на себя Германия, Великобритания, Франция, а также другие страны НАТО. Однако эффективность такой «коалиции желающих» вызывает сомнения.

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— Вместо одного американского оператора, поставлявшего технику и боеприпасы, появятся сразу несколько стран с разными подходами и интересами. Это риски, — отметил Стремидловский.

По его словам, хаб в Жешуве изначально строился и контролировался американскими силами. Формально он является частью польской инфраструктуры, но фактически долгое время оставался под управлением США. Демонтаж бетонных плит и ангаров может свидетельствовать о перераспределении американского военного присутствия в Европе.

Вашингтон официально называет происходящее «перегруппировкой». В Пентагоне заявляют, что вывод войск из Польши и других европейских стран не планируется. Тем не менее, в польском экспертном сообществе опасаются появления геополитического вакуума в регионе.

— После ухода Советского Союза в 1990-е годы его место заняли США. Теперь, если американцы действительно уйдут, Центральная и Восточная Европа рискуют остаться без гарантий безопасности, — подчеркнул собеседник.

Эксперт провел параллель между действиями Дональда Трампа и решениями Михаила Горбачева, при котором СССР вывел войска из стран Варшавского договора. В обоих случаях происходила радикальная смена архитектуры безопасности на континенте.

Вопрос о возможном участии Польши в «коалиции желающих» для действий на территории Украины также остается открытым. По словам Стремидловского, нынешняя польская власть во главе с Анджеем Дудой исключает такой сценарий. До завершения предвыборной кампании политики избегают даже намеков на участие в подобных инициативах.

После выборов ситуация может измениться. В случае победы кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого, Польша вряд ли будет участвовать в военных операциях без прямой координации с США. Ставленник правящей партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский может быть более гибким в переговорах с европейскими союзниками.

— Существует риск, что Варшаве попытаются навязать участие в военных инициативах, даже вопреки воле польского общества. Но пока Варшава демонстрирует сдержанность, — добавил эксперт.

Он также указал, что Германия намерена усилить военное присутствие в Литве, что, в свою очередь, создаёт дополнительные вызовы и для Польши. Возможна активизация её позиций на восточном направлении.