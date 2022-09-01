Александра Логунова проверят на причастность к нарушению половой свободы несовершеннолетних

Следователи проверят мужа пропавшей рязанки Александра Логунова на причастность к нарушению половой свободы несовершеннолетних. Это следует из постановления суда об избрании меры пресечения.

Причастность супруга Елены Логуновой к распространению порнографии подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и предметов, а также заключениями судебных экспертиз.

В документе отмечается также, что следствие проверяет причастность Логунова к совершению других преступлений, в том числе против личности и половой свободы несовершеннолетних.

Аккаунты в социальных сетях, где Александр Логунов распространял порнографию, он удалил, чтобы уничтожить доказательства вины, – следует из документа.

Александра Логунова заключили под стражу на полтора месяца. Информация о том, что обнаружено тело его исчезнувшей супруги, официально до сих пор не подтвердилась.