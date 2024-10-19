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Александр Качуренко назначен заместителем прокурора Рязанской области

Дата публикации

Алексей Самохин
Александр Качуренко, фото: прокуратура Рязанской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11 октября 2024 года на должность заместителя прокурора Рязанской области назначен старший советник юстиции Александр Александрович Качуренко.

Александр Качуренко родился в 1984 году в Волгограде, окончил юридический факультет Волгоградского государственного университета с отличием в 2006 году. Карьеру в органах прокуратуры начал в должности помощника прокурора Иловлинского района Волгоградской области.

За годы службы Качуренко занимал различные должности, включая заместителя прокурора и прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Волгоградской области.

С 2021 года по октябрь 2024 года возглавлял прокуратуру Дзержинского района Волгограда.

За свою работу Александр Александрович не раз получал признание: он награждён знаком отличия «За верность закону» III степени, юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России», неоднократно поощрялся приказами прокуратуры Волгоградской области.

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