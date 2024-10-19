Александр Качуренко назначен заместителем прокурора Рязанской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11 октября 2024 года на должность заместителя прокурора Рязанской области назначен старший советник юстиции Александр Александрович Качуренко.

Александр Качуренко родился в 1984 году в Волгограде, окончил юридический факультет Волгоградского государственного университета с отличием в 2006 году. Карьеру в органах прокуратуры начал в должности помощника прокурора Иловлинского района Волгоградской области.

За годы службы Качуренко занимал различные должности, включая заместителя прокурора и прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Волгоградской области.

С 2021 года по октябрь 2024 года возглавлял прокуратуру Дзержинского района Волгограда.

За свою работу Александр Александрович не раз получал признание: он награждён знаком отличия «За верность закону» III степени, юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России», неоднократно поощрялся приказами прокуратуры Волгоградской области.