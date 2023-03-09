Александр Бастрыкин ждёт доклад от руководителя СУ СК по Рязанской области по делу директора фирмы

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Рязанской области Владимира Никешкина доклад о результатах расследования уголовного дела по обращению директора одной из рязанских фирм.

Как сообщает Информационный центр СК России, директор коммерческой организации из Рязанской области обратился к председателю СКР в социальной сети. Отмечается, что представители юридической фирмы «Варкрафт» в октябре 2020 года обратились в арбитражный суд с заявлением о взыскании задолженности с фирмы заявителя, предъявив поддельный договор об оказании услуг на крупную сумму.

В октябре 2021 года СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело, расследование которого приостановлено в октябре 2022 года.

Обратившийся заявляет об отсутствии должного взаимодействия с ним со стороны следователя.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СКР.