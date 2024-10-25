Актриса из комедии «Горько!» умерла в 46 лет

Актриса Марина Бойцова скончалась на 47-м году жизни, спустя 18 дней после своего дня рождения. Сообщение об этом появилось на сайте «Кино-театр.ру».

Марина Бойцова родилась 6 октября 1977 года. Она дебютировала в кино в комедии Юрия Мамина «Горько!».

В дальнейшем актриса снималась в фильмах «Агентство „Золотая пуля“», «Три цвета любви», а также в «Сонька Золотая Ручка». Последней работой в её фильмографии стала драма «Пропавший без вести», выпущенная в 2010 году.

Помимо кино, Марина Бойцова играла на сцене Государственного детского драматического театра «На Неве».