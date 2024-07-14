Актриса Ирина Пегова может принять участие в праздновании 135-летия Бориса Пастернака в Касимове

В Касимове продолжаются съемки фильма “Один хороший день”. Ирина Пегова, одна из актрис, участвующая в проекте, возможно, примет участие в праздновании 135-летия Бориса Пастернака. Об этом на своей странице написал глава администрации Касимова Иван Бахилов.

«Ирина Пегова не впервые у нас в городе и заинтересовалась нашими мероприятиями, которые мы планируем к 135-летию Бориса Пастернака. Обсудили возможность ее участия, Ирина Пегова выразила готовность поучаствовать в планируемом событии,» — пишет глава.

Известно, что Борис Пастернак посещал Касимов летом 1920 года и жил в доме своего дяди Иосифа Кауфмана, известного тогда в городе врача. Есть мнение, что именно Касимов стал прообразом Юрятина в романе «Доктор Живаго». Делясь впечатлениями о своей провинциальной жизни в письме родителям, Борис Пастернак называл Касимов «русским Марбургом», отмечал, что город древнее Москвы и очень живописен.