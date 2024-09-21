Актёр сериала «Моя прекрасная няня» Владимир Моргунов умер в 43 года

Актёр Владимир Моргунов, запомнившийся зрителям по роли в сериале «Моя прекрасная няня», ушёл из жизни в возрасте 43 лет. О смерти артиста сообщили его друзья на странице в социальных сетях, пишет aif.ru.

Подробности о причинах и обстоятельствах смерти актёра не раскрываются. Прощание с ним состоялось 18 сентября в городе Малоярославец.

Моргунов также снимался в проектах «Дорогая Маша Березина», «Наша Russia. Яйца судьбы», «Кто в доме хозяин?».

В последние годы он занимался проведением мероприятий в качестве ведущего.

Моргунов родился в 1980 году. Закончил РАТИ-ГИТИС по специальности «актёр драматического театра и кино».