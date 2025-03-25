Актёр Джуд Лоу замечен в образе Владимира Путина на съёмках в Риге

Британский актёр Джуд Лоу исполнит роль президента России Владимира Путина в фильме французского режиссёра Оливье Ассайаса «Кремлёвский волшебник». Съёмки картины проходят в Латвии, и недавно в сети появились первые кадры, на которых 52-летний Лоу предстаёт в образе российского лидера. Пользователи отметили его поразительное сходство с Путиным, пишет Starhit.
В интервью изданию Deadline Джуд Лоу признался, что эта роль стала для него серьёзным вызовом.
Фильм основан на одноимённом романе Джулиано да Эмполи, который рассказывает о молодом телепродюсере Вадиме Баранове, ставшем политтехнологом перспективного сотрудника ФСБ — будущего президента России. Роль Баранова исполнит Пол Дано. В актёрский состав также вошли Алисия Викандер, Том Старридж и Зак Галифианакис.
Пользователи сети активно обсуждают предстоящий фильм и выбор Лоу на роль Путина:
«Ну красавчик! Издалека очень похож!»
«Очень хочется увидеть этот фильм!»
«Лоу — актёр такого уровня, который способен выдавать сложные многоплановые роли. Он тонкий, вкус у него прекрасный. Выбор актёра обнадёживает».
Ожидается, что «Кремлёвский волшебник» станет одним из самых обсуждаемых фильмов после его выхода.