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Пятница, 18 июня, 2021
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Активисты ПУВР предлагают ограничить скорость движения в центре Рязани

7info7
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Снизить скорость движения транспорта в центре города предложили активисты движения «Подслушано у водителей Рязани». Такую инициативу они выдвинули на заседании рабочей группы по развитию дорожного хозяйства.

Общественники выдвинули несколько предложений. Одно из них касается изменения организации движения на Московском шоссе.

До 40 км/ч предлагается ограничить скорость движения от Театральной площади по улице Ленина, Первомайскому проспекту до Барса на Московском.

7info публикует видеозапись с заседания.

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