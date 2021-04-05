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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Активисты поговорят с подрядчиком реконструируемой улицы Ильина в Великом Новгороде об обрезке яблонь

Елена Лобанова

Активисты встретятся с подрядчиком по реконструкции Ильиной улицы в Великом Новгороде. Темой для обсуждения станет обрезка яблонь. Об этом сообщает сайт «Генплан Великого Новгорода». 

Ранее активисты возмутились изуродованными яблонями на на улице. По их словам, обрезку деревьев провели с серьезными нарушениями, ведь уже началось сокодвижение. К тому же, после себя рабочие оставили огромные пеньки и ободранные ветви. 

— Администрация города, вы благоустраиваете пешеходную улицу для туристов. Однако весной тут цветут яблони, что уже делает это место прекрасным. Так зачем вы уродуете украшения города? — высказалась одна из активисток в соцсетях. 

Защитница также отметила, что осенью 2020 года мэр города Сергей Бусурин выступил с заявлением о сохранении деревьев на улице Ильина. Об этом уверяли и в феврале 2021 года, еще перед началом стройки. Однако в настоящее время подрядчик заявил, что некоторые деревья все же придется снести.  

Сегодня общественники придут к подрядчику «СМУ-57» по его приглашению, чтобы узнать, какие деревья предназначены к сносу.

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