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Среда, 2 июня, 2021
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Активисты ОНФ призвали остановить засыпку озеро «Дикая утка»

7info7
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Рязанское отделение ОНФ отреагировало на информацию о несанкционированной засыпке озера «Дикая утка».

К активистам обратились свидетели произошедшего. На фото и видео они запечатлели, как на прибрежную территорию озера вываливают грунт непонятного происхождения. Всего, по словам очевидцев, 1 июня там разгрузилось более 20 машин.

О проблеме с засыпкой озера «Дикая утка» стало известно в 2019 году. После того, как о ситуации доложили Владимиру Путину, губернатор Николай Любимов поручил прекратить засыпку. Позднее суд запретил собственнику земельные  работы на этом участке.

Федеральное агентство водных ресурсов внесло озеро в государственный водный реестр и признали озером. Согласно водному кодексу, озеро не может находиться в частной собственности и любые работы на территории озера могут производится только с санкции Правительства Рязанской области. Более того, на «Дикой утке» обнаружили шесть видов птиц из Красной книги Рязанской области.

Активисты Народного Фронта направили письма в природоохранную прокуратуру и зампреду правительства региона  Дмитрию Филиппову с просьбой отреагировать на произошедшее и взять ситуацию под личный контроль.

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