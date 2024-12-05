Актера Бориса Щербакова доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Он упал на лестничной площадке своего дома в Москве. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

Артист около часа пролежал в собственном подъезде, его нашли родственники. Врачи оказали Борису Щербакову первую помощь, положили в стационар.

Сообщается, что он ударился головой, жалуется на сильные боли. У него диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Известно, что актер борется с онкологией. У него нашли опухоль в почке, образование оказалось злокачественным. Орган удалили.