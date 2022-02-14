Актер Николаев устроил скандал в спецприемнике

Артист Валерий Николаев устроил скандал в спецприемнике, после чего его срочно отправили в психиатрическую больницу, пишет МК.

Инцидент произошел на днях в заведении на Варшавском шоссе. Ранее актера поместили в спецприемник, поскольку его задержали за управление автомобилем без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения.

По словам сокамерников, мужчина расхаживал по камере, кричал, что он великий актер, разговаривал сам с собой и стучал в дверь. Во время ужина 11 февраля Николаев беспричинно обозвал «свиньей» 27-летнего уроженца Таджикистана.

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В ответ молодой человек вылил свою тарелку супа в лицо обидчику. Сотрудникам спецприемника удалось остановить начавшуюся потасовку. На место случившегося прибыла полиция. Актер написал заявление, в котором потребовал от мигранта за причиненный ему ущерб «20 миллионов рублей за ожоги более 40 процентов кожи».

В итоге артиста пересадили в другую камеру. Однако там, как утверждается, он «снял с себя штаны, засунул в задний проход зубную щетку и стал ходить в таком виде перед другими задержанными». При этом Николаев громко лаял и чихал.