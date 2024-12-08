Воскресенье, 8 декабря, 2024
На главнуюНовости кино и телевидения

Актер из сериала «След» и «Глухарь» Олег Руденко-Травин умер в 67 лет

Дата публикации

Алексей Самохин

На 68-м году жизни скончался актёр Олег Руденко-Травин. О его смерти сообщил сайт «Кино-Театр.ру».

Известно, что артист умер 6 декабря, причина смерти не называется.

Руденко родился 15 июня 1957 года. В 1979 году окончил Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова, служил в местном туатре драмы, затем в Тюменском областном театре драмы, Московском государственном областном Театре кукол.

На счету артиста работа в 49 кинопроектах. В том числе в сериалах «След», «Глухарь», «Метод», «Скорая помощь», «Балабол» и других. Последняя роль в фильме «Анна и тайна ядов» датируется 2022 годом.

Новости рубрики
Новости кино и телевидения

На НТВ и VK Видео выйдет специальный выпуск шоу «Звёзды. Новогодний кубок»

Денис Дорохов попытается отстоять звание самой смешной звезды России. В юмористическом баттле-реванше также примут участие девять популярных звёзд российской эстрады, кино и телевидения: Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Азамат Мусагалиев, Мигель, Джиган и Марина Федункив.
Новости кино и телевидения

Четвёртый сезон сериала «Жуки» выйдет на ТНТ уже 16 декабря

Весь каст сериала воссоединится для приключений в «Новых Жуках».
Новости кино и телевидения

Певица Натали впервые откровенно расскажет о смерти мужа и раскроет свою главную тайну

Этот выпуск «Секрета на миллион» станет исключением из общего правила и будет больше похож на исповедь, чем на шоу.