Татьяна Проводина

Акция «Чистые стены» прошла в Московском районе

Фото с сайта мэрии Рязани

Антинаркотическая акция «Чистые стены» прошла в Московском районе.

Накануне волонтёры Центра профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор» вместе с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД и наркодиспансера провели профилактическое мероприятие.

В ходе акции с фасадов жилых домов, зданий, остановок общественного транспорта удаляли надписи со ссылками на ресурсы с пропагандой запрещённых веществ.

Было закрашено свыше 60 надписей. На сайте городской администрации отмечается, что акция регулярно проводится в разных районах Рязани.

Акция «Чистые стены» прошла в Московском районе
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