Четверг, 3 октября, 2024

Академик Гинцбург предупредил о смертоносном вирусе, от которого нет ни вакцины, ни лекарств

Автор: Валерия Мединская

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В 2022 году в России велась разработка вакцины от вируса Маргбург, но в итоге работы были свёрнуты. На днях ВОЗ заявила о его опасном распространении – болезнь вновь дала знать о себе в Африке. Всё дело в том, что вирус Маргбург приводит к летальному исходу в 90% случаях. Если произойдёт мощная вспышка, есть вероятность закрытия целого континента и заноса вируса в Россию. О том, что из себя представляет болезнь, «Парламентской газете» объяснил академик РАН Александр Гинцбург.

Вирус Маргбург, как и оспа обезьян, перешёл к человеку от животного. Людям он передаётся через жидкости организма – кровь, слюну, рвотные массы. Вирус Маргбург вызывает лихорадку, головную боль. На поздних этапах заражения могут появиться кровотечения, сыпь, а также симптомы, свойственные больным желтухой и панкреатитом. В конце концов у носителя развивается полиорганная недостаточность с преимущественным поражением печени, а также нейропсихиатрические симптомы, включающие делирий — тяжёлое нарушение сознания и работы мозга. Летальность, по последним данным, достигает 88%. 

Академик РАН Александр Гинцбург обратил внимание, что в 2023-м, 2024-м и, судя по всему, 2025-м годах Минздрав РФ не включил работы по созданию вакцины от смертоносного вируса в проекты по финансированию. Поэтому сейчас от последствий заражения Маргбург нет ни специфического лечения, ни вакцины. Вместе с тем вероятность завоза вируса в Россию есть. Дело в том, что учёные знают о нём очень мало. Толком не изучены ни пути и интенсивность его передачи, ни заразность, ни длительность инкубационного периода.

Вместе с тем учёный отмечает: пока рано паниковать. Вирус Маргбург — опасное явление, но в 2014 году Африку накрыло не менее страшное заболевание с высочайшей летальностью – лихорадка Эбола. Тем не менее тогда удалось избежать и продолжительной изоляции, и массового заноса вируса в Россию. Не исключено, отметил Александр Гинцбург, что и с вирусом Маргбург будет точно так же.

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