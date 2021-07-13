Академик Флинт резко раскритиковал состояние архангельской больницы

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Руководитель арктической экспедиции академик Михаил Флинт в негативном ключе высказался о 4-й городской клинической больнице города Архангельска, пишет издание «Аргументы недели».

Сообщается, что академик попал в медучреждение с подозрением на коронавирус. Он сравнил его состояние с пережитым им в инфекционном отделении больницы города Кызыла в 1961 году.

«Самое ужасное, что я сразу увидел – больные, задыхающиеся кашлем, потные и синюшные, лежат в одной, подчеркиваю в одной палате на соседних кроватях с теми, у кого пока только тесты показали положительный результат», – рассказал Флинт.

По его мнению, эти люди могли быть вполне здоровыми, и это является пренебрежением по отношению к ним со стороны медперсонала.

Флинт предложил врачу переместить больных в пределах одной двухсекционной палаты, чтобы разделить явно больных и бессимптомных, однако начальство буквально «сбежало».

Наконец, он посоветовал руководству региона посетить больницу в качестве пациентов.