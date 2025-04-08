Академический ансамбль Росгвардии выступил в Рязани

В Рязанской областной филармонии состоялся концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества.

Ансамбль выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева. Концерт вёл заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный артист России полковник Игорь Шустиков.

В исполнении прославленного коллектива прозвучали легендарные песни времён Великой Отечественной войны: «Смуглянка», «Священная война», «Марш артиллеристов», а также русский романс «Не для меня» и другие композиции.

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Балетная группа ансамбля представила яркие танцевальные номера, в том числе вокально-хореографические постановки «Доблесть и честь» и «Цыганская фантазия».

Кульминацией вечера стала всем известная песня «День Победы», которую зал исполнил вместе с артистами под бурные аплодисменты.

Зрители горячо поблагодарили ансамбль и лично генерал-майора Виктора Елисеева за высокий профессионализм, мастерство и эмоциональную силу выступления.