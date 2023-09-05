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Аэропорты Москвы и Жуковский возобновили работу в штатном режиме

7info
Изображение от chevanon на Freepik

Аэропорты Москвы, Жуковский в Московской области с 07.30 5 сентября вновь работают в штатном режиме, сообщает Росавиация.

Ночью аэропорты Внуково и Шереметьево не принимали самолёты для обеспечения безопасности. На запасные аэродромы отправили 5 лайнеров, пассажиров доставили в пункты назначения.

По данным ведомства, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры, наземные службы аэропортов предприняли необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее министерство обороны России сообщило об уничтожении 3 украинских беспилотников.

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