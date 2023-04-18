Аграрии Касимовского района сеют яровые

Три сельхозпредприятия Касимовского района начали сеять яровые зерновые. Речь идёт об ОАО «Аграрий», колхоз имени Ленина и племзавод «Димитриево». Об этом сообщает издательство «Пресса».

В сельхозотделе районной администрации сообщили, что на 17 апреля засеяно 1750 гектаров, то есть 37% от запланированного.

В ООО «Возрождение» и колхозе имени Ленина сеют также однолетние травы.

Предстоит пересеивать на площадях, где росли озимые. Из-за сложных погодных условий зимой пострадало 60% всходов.