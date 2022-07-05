Аграфена Купальница 6 июля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

6 июля православные христиане вспоминают мученицу Агриппину. Святая жила в III веке и пострадала за свою веру в Христа. По легенде, тысячи человек совершали паломничество к её мощам. Все, кто приходил к гробу Агриппины с какими-либо физическими недугами, выздоравливали.

В народе мученицу называют Аграфеной Купальницей, а всё из-за того что день её памяти предшествует празднику Ивана Купалы. Для 6 июля существует много традиций и обрядов, а ночь на Ивана Купалу считается одной из самых мистических в году.

К каким приметам стоит прислушаться в этот день? Что нельзя и нужно делать?

Традиции и запреты 6 июля

6 июля обязательно нужно умыться утренней росой и обратиться к святой с просьбой об исцелении недугов. Такой ритуал и молитва помогут сохранить молодость и укрепят силы.

Обязательно нужно нарвать крапиву и украсить ей входные двери в жилище. Это позволит отогнать нечистые силы.

На завтрак хозяйки готовили кашу из толчёного ячменя, также этой кашей угощали странников и нищих. Ещё на Аграфену варили все яйца, которые были в доме, есть поверье, что после этого куры начнут нестись гораздо лучше.

6 июля заготавливали веники для бани и дома на весь год. А ещё делали специальный обрядовый веник из листьев дуба. В нём, по поверьям, прячется домой. Веник обязательно нужно хранить в тёмном углу.

На Руси с Аграфены Купальницы начинался купальный сезон. Искупаться в этот день в воде должны были все – от младенцев до стариков, и если не в водоеме, то хотя бы в баньке. Считалось, что в этот день вода обретает живительную силу.

6 июля нельзя срывать целебные цветы – они якобы становятся ядовитыми и могут принести много бед и неприятностей.

Не стоит ложиться спать до полуночи. Может наведаться в комнату домовой и запутает мысли и сновидения. Отсюда – беспокойный сон и головные боли.

Нельзя купаться в водоёмах в одежде. Иначе русалки ухватятся за неё и потянут на дно.

Народные приметы 6 июля

Муравьи спешат спрятаться – к грозе и непогоде;

Если перестали петь соловьи, то пора готовиться к сбору ячменя;

Дождливый день 6 июля сулит плохой урожай. Также дождь 6 июля предвещает ещё пять сырых и непогожих дней.

Именины 6 июля отмечают Иосиф, Пётр, Митрофан. Рождённые 6 июля – позитивные и удачливые люди.