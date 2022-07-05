Аграфена Купальница 6 июля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

6 июля православные христиане вспоминают мученицу Агриппину. Святая жила в III веке и пострадала за свою веру в Христа. По легенде, тысячи человек совершали паломничество к её мощам. Все, кто приходил к гробу Агриппины с какими-либо физическими недугами, выздоравливали.
В народе мученицу называют Аграфеной Купальницей, а всё из-за того что день её памяти предшествует празднику Ивана Купалы. Для 6 июля существует много традиций и обрядов, а ночь на Ивана Купалу считается одной из самых мистических в году.
К каким приметам стоит прислушаться в этот день? Что нельзя и нужно делать?
Традиции и запреты 6 июля
6 июля обязательно нужно умыться утренней росой и обратиться к святой с просьбой об исцелении недугов. Такой ритуал и молитва помогут сохранить молодость и укрепят силы.
Обязательно нужно нарвать крапиву и украсить ей входные двери в жилище. Это позволит отогнать нечистые силы.
На завтрак хозяйки готовили кашу из толчёного ячменя, также этой кашей угощали странников и нищих. Ещё на Аграфену варили все яйца, которые были в доме, есть поверье, что после этого куры начнут нестись гораздо лучше.
6 июля заготавливали веники для бани и дома на весь год. А ещё делали специальный обрядовый веник из листьев дуба. В нём, по поверьям, прячется домой. Веник обязательно нужно хранить в тёмном углу.
На Руси с Аграфены Купальницы начинался купальный сезон. Искупаться в этот день в воде должны были все – от младенцев до стариков, и если не в водоеме, то хотя бы в баньке. Считалось, что в этот день вода обретает живительную силу.
6 июля нельзя срывать целебные цветы – они якобы становятся ядовитыми и могут принести много бед и неприятностей.
Не стоит ложиться спать до полуночи. Может наведаться в комнату домовой и запутает мысли и сновидения. Отсюда – беспокойный сон и головные боли.
Нельзя купаться в водоёмах в одежде. Иначе русалки ухватятся за неё и потянут на дно.
Народные приметы 6 июля
- Муравьи спешат спрятаться – к грозе и непогоде;
- Если перестали петь соловьи, то пора готовиться к сбору ячменя;
- Дождливый день 6 июля сулит плохой урожай. Также дождь 6 июля предвещает ещё пять сырых и непогожих дней.
- Именины 6 июля отмечают Иосиф, Пётр, Митрофан. Рождённые 6 июля – позитивные и удачливые люди.
- Сны в ночь с 5 на 6 июля вещие, но разгадать их будет непросто. Они часто отражают истинные желания и мечты.