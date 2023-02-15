Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Агентство развития туризма Рязанской области объявило конкурс на лучший въездной знак на границе региона

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Фото со страницы Архитектурные конкурсы — Рязань ВКонтакте

В Рязанской области объявлен открытый конкурс на лучшее предложение по въездному знаку на границе Рязанской области. Об этом 14 февраля сообщило Агентство развития туризма региона.

Проекты, занявшие три первых места, поощрят премиями:

1 место — 150 тысяч рублей;

2 место — 100 тысяч рублей;

3 место — 50 тысяч рублей.

Конкурс проводится в один этап, конкурсные проекты будут принимать до конца суток 21 мая. Результаты объявят 2-3 июня.

Условия конкурса, требования к проекту и фотофиксацию предполагаемых точек установки стел можно посмотреть в Положении о конкурсе.

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