Агей Зимоуказчик: традиции, приметы и что нельзя делать 29 декабря

В один из последних дней уходящего года, 29 декабря, православная церковь вспоминает пророка Аггея, одного из 12 малых пророков. Его считают покровителем души человеческой, особенно той, что стремится жить благочестиво. Считается, что святой помогает человеку становиться на праведный путь, прививает в нём любовь к труду и молитве. Часто Аггея просят об избавлении от лени.

В народе у этого дня несколько названий — Агеев день, Агей-Инесей (от «иней сеет»), Агей Зимоуказчик. Существует поверье, что 29 декабря нужно много работать и молиться, чтобы жизнь ознаменовали счастье и успех.

К каким приметам стоит сегодня прислушаться? Что нельзя, а что обязательно нужно сделать?

Традиции и запреты 29 декабря

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29 декабря нужно сделать все домашние дела. Если провести этот день в плодотворном труде, то в новом году будет у семьи много счастья и денег.

Снимается запрет на рыбалку и охоту. Традиционно в эту пору мужчины выходили на промысел. Считалось, что он будет удачным.

Если вдруг вы даёте какое-либо обещание на Агея-Зимоуказчика, обязательно выполните его. Иначе на вас свалится большое горе.

29 декабря ни в коем случае нельзя лениться, спать до полудня и отказывать в помощи. Это считается грехом.

Ни в коем случае нельзя разговаривать с кем-то через порог. В противном случае в ближайшее время вас с этим человеком ожидает крупная ссора.

Не стоит чинить обувь. Если нарушить этот запрет, могут случиться проблемы с ногами.

Народные приметы 29 декабря

Если на Агея много инея, то жди потепления к Рождеству;

Крепчает мороз, а на окнах появляются узоры? Холода продлятся вплоть до Крещения, 19 января;

Если сильная стужа и вьюга 29 декабря, быть холодной весне;