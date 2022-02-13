Адвокат семьи пропавшей рязанки попросил снова проверить Логунова на полиграфе

Адвокат семьи пропавшей рязанки Елены Логуновой Максим Калинов просит вновь провести проверку Александра Логунова с помощью детектора лжи, сообщает YA62.ru.
Юрист сообщил, что появилась информация: за супруга Логуновой в Рязани просили определённые люди. В результате рязанец получил положительный результат проверки полиграфом.
Калинов рассказал, что направил обращения в разные органы. Он просит перевести Александра Логунова в разряд подозреваемых, поместить под стражу. Письма в 40 инстанций направила Наталия Кошелева, мать Елены Логуновой.