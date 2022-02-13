-1.2 C
Рязань
Воскресенье, 13 февраля, 2022

Адвокат семьи пропавшей рязанки попросил снова проверить Логунова на полиграфе

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Адвокат семьи пропавшей рязанки попросил снова проверить Логунова на полиграфе

7info
Предыдущая статьяПредставители рязанской власти выступили в поддержку Камилы Валиевой

Адвокат семьи пропавшей рязанки Елены Логуновой Максим Калинов просит вновь провести проверку Александра Логунова с помощью детектора лжи, сообщает YA62.ru.

Юрист сообщил, что появилась информация: за супруга Логуновой в Рязани просили определённые люди. В результате рязанец получил положительный результат проверки полиграфом.

— На «Первом канале», насколько я помню, Логунов также не совсем прошел исследование на полиграфе. Хоть оно не является доказательством, считаю необходимым провести исследование в ГСУ СК РФ, — приводит портал слова адвоката.

Калинов рассказал, что направил обращения в разные органы. Он просит перевести Александра Логунова в разряд подозреваемых, поместить под стражу. Письма в 40 инстанций направила Наталия Кошелева, мать Елены Логуновой.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Комментарии для сайта Cackle
spot_img