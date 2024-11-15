Пятница, 15 ноября, 2024
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Адвокат Романовский рассказал, как защититься от доксинга

Дата публикации

Алексей Самохин
Создано с помощью ИИ

Доксинг, шантаж с помощью публикации личных данных, становится всё более популярным инструментом давления. Люди часто готовы пойти на многое, чтобы сохранить свою репутацию, и мошенники отлично этим пользуются, пишет Regions.ru.

Адвокат Сергей Романовский поделился советами, что делать, если кто-то из ваших близких угрожает обнародовать личные данные, и привёл случай из своей практики.

При разводе мужчина шантажировал бывшую жену, обещая выложить в сеть интимные видео, если она не откажется от части имущества. Женщина обратилась за помощью к Романовскому.

«Мы подключили Следственный комитет, чтобы проработать ситуацию, — рассказывает юрист. — В ходе доследственной проверки супруг отказался от своих угроз, принёс извинения. На этом конфликт был исчерпан, имущество поделено, супруги разошлись».

Романовский добавил, что если бы ситуация не разрешилась, мужчине грозило бы уголовное дело за вымогательство.

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