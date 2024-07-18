Четверг, 18 июля, 2024

Адвокат раскрыли детали конфликта Киркорова и Успенской

Автор: powder

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Певица Любовь Успенская, которая судится с Филиппом Киркоровым, намеренно не идет на мировую и пытается обострить конфликт, заявил изданию Regions адвокат поп-короля Александр Добровинский.

Причиной скандала стало интервью на канале «Алена, блин!», во время которого певица назвала коллегу по цеху женоненавистником. В ответ музыкант подал иск на экс-подругу и потребовал моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

«Я связываю нежелание Успенской поставить точку в конфликте с Филиппом Бедросовичем с тем, что ей очень нужен этот черный пиар, и за счет Киркорова и судебного процесса с ним она его получает», – отметил Добровинский.

По его словам, артистка не появляется на судебных процессах.

Адвокат добавил, что четырежды предлагал защите Успенской замять дело, но получил отказ в агрессивной форме. В предстоящий понедельник будет очередное судебное заседание.

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