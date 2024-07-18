Адвокат раскрыли детали конфликта Киркорова и Успенской

Певица Любовь Успенская, которая судится с Филиппом Киркоровым, намеренно не идет на мировую и пытается обострить конфликт, заявил изданию Regions адвокат поп-короля Александр Добровинский.
Причиной скандала стало интервью на канале «Алена, блин!», во время которого певица назвала коллегу по цеху женоненавистником. В ответ музыкант подал иск на экс-подругу и потребовал моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей.
По его словам, артистка не появляется на судебных процессах.
Адвокат добавил, что четырежды предлагал защите Успенской замять дело, но получил отказ в агрессивной форме. В предстоящий понедельник будет очередное судебное заседание.