Адвокат раскрыли детали конфликта Киркорова и Успенской

Певица Любовь Успенская, которая судится с Филиппом Киркоровым, намеренно не идет на мировую и пытается обострить конфликт, заявил изданию Regions адвокат поп-короля Александр Добровинский.

Причиной скандала стало интервью на канале «Алена, блин!», во время которого певица назвала коллегу по цеху женоненавистником. В ответ музыкант подал иск на экс-подругу и потребовал моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

«Я связываю нежелание Успенской поставить точку в конфликте с Филиппом Бедросовичем с тем, что ей очень нужен этот черный пиар, и за счет Киркорова и судебного процесса с ним она его получает», – отметил Добровинский.

По его словам, артистка не появляется на судебных процессах.

Адвокат добавил, что четырежды предлагал защите Успенской замять дело, но получил отказ в агрессивной форме. В предстоящий понедельник будет очередное судебное заседание.