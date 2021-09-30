Адвокат не видит ошибки в действиях мужа пропавшей рязанки Логуновой

Адвокат Иван Беззубцев, представляющий интересы супруга пропавшей рязанки Елены Логуновой, не видит ошибки в его действиях. Об этом пишет «КП Рязань».

Журналисты поинтересовались у юриста, правильно ли делает Александр Логунов, продолжая ходить на работу, но отказываясь общаться со СМИ.

— Я не вижу никакой ошибки в действиях Александра абсолютно, — сообщил Беззубцев.

25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

После того, как о ходе расследования рассказал журналист Андрей Малахов, дело передали в Главное следственное управление СК РФ в Москве. Распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Адвокат Иван Беззубцев, представляющий интересы мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой, рассказал о ходе следствия.