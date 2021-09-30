Адвокат мужа пропавшей рязанки Логуновой рассказал о ходе следствия

Адвокат Иван Беззубцев, представляющий интересы мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой, рассказал о ходе следствия.

По словам юриста, сейчас Александр Логунов проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Он с первых дней оказывает всестороннее содействие следствию. Мужчину несколько раз допрашивали, в том числе с помощью детектора лжи, он добровольно дал согласие на осмотр жилых и нежилых помещений, автомобиля. Родственники мужчины оказывают такое же содействие.

Беззубцев представляет интересы Логунова с 31 августа. По его словам, с тех пор от следствия не поступало официальных обращений о прохождении исследования с применением полиграфа. Сам Логунов не направлял следователям медицинских справок о невозможности пройти детектор лжи из-за состояния здоровья. Напомним, ранее об обратном сообщал адвокат матери Елены Логуновой.

Юрист также сообщил, что его клиент «закрылся» от общения с журналистами, родными Елены, не ведёт переписку в соцсетях из-за большого числа негативных сообщений.

— Является закономерным, что Александром Логуновым пресекается общение, в которых допускаются резкие суждения, оскорбления и угрозы, — сообщил адвокат.

Логунов просил изменить свой статус в деле со свидетеля на потерпевшего. Это дало бы возможность более подробно ознакомиться с материалами дела. Беззубцев сообщил, что вовремя следователи обращение не рассмотрели, на них написана жалоба.

Адвокат также рассказал, что 25 июля, в день когда пропала Елена Логунова, его клиент гулял с детьми во дворе, есть фотографии подтверждающие это. Также Александра видела знакомая. В первой половине дня автомобиль рязанца находился во дворе его дома.