Администрация Рязани прокомментировала требование снизить температуру отопления

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Представители мэрии Рязани прокомментировали появившийся в соцсети ВКонтакте пост с требованием снизить температуру отопления в квартирах.

Администрация города сообщила, что специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона.

– В настоящее время проводятся регламентные работы на 129 центральных тепловых пунктах, 12 насосно-перекачивающих станциях, – говорится в сообщении.

Решение выключить отопление примут после пяти дней со среднесуточной температурой выше 8 градусов. Отключать подачу тепла будут поэтапно: сначала на промышленных, административных объектах, затем в домах, школах, детских садах, больницах.