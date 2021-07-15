Администрация Рязани опубликовала постановление об отмене шести маршруток

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Мэрия опубликовала на сайте администрации города постановление об отмене шести маршрутов общественного транспорта.

Постановление вступает в силу с 12 января 2022 года. Администрация рязани отменяет маршруты:

№ЗЗМ2 «улица Новосёлов, 60 — посёлок Южный»,

№70М2 «ЗАО «Русская кожа» — улица Берёзовая»,

№73М2 «улица Новосёлов, 60 — Недостоево»,

№73аМ2 «улица Новоселов, 60 — Недостоево»,

№ 856М2 «станция Лесок — Кардиодиспансер — посёлок Южный»,

№ 98аМ2 «улица Новосёлов, 60 — посёлок Семчино».

Предложения по изменению маршрутной сети обсудили в администрации города. На маршрутах у перевозчиков 11 января кончается действия разрешений, которые выдали на 5 лет. Управление транспорта администрации уверено — их безболезненно заменят действующие маршруты. некоторые маршруты придётся изменить.