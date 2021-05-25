Администрация Архангельска запретила купаться на городских водоемах

Администрация Архангельска запретила купание на водоемах города. Соответствующее постановление уже подписано. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В местах массового отдыха уже установили знаки о запрете купания.
Так, на водных объектах запрещено купаться в местах, где есть соответствующие знаки, и на необследованных водоемах. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также подплывать к моторным, парусным судам и другим плавсредствам.
Под запретом находятся и прыжки в воду с катеров, причалов и других сооружений, не предназначенных для этого.