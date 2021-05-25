Администрация Архангельска запретила купаться на городских водоемах

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Администрация Архангельска запретила купание на водоемах города. Соответствующее постановление уже подписано. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В местах массового отдыха уже установили знаки о запрете купания.

— Для безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах общего пользования, расположенных на территории города, купание запрещено, — говорится в сообщении.

Так, на водных объектах запрещено купаться в местах, где есть соответствующие знаки, и на необследованных водоемах. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также подплывать к моторным, парусным судам и другим плавсредствам.

Под запретом находятся и прыжки в воду с катеров, причалов и других сооружений, не предназначенных для этого.