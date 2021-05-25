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Вторник, 25 мая, 2021
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Администрация Архангельска запретила купаться на городских водоемах

Елена Лобанова
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Администрация Архангельска запретила купание на водоемах города. Соответствующее постановление уже подписано. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

В местах массового отдыха уже установили знаки о запрете купания. 

— Для безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах общего пользования, расположенных на территории города, купание запрещено, — говорится в сообщении. 

Так, на водных объектах запрещено купаться в местах, где есть соответствующие знаки, и на необследованных водоемах. Нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также подплывать к моторным, парусным судам и другим плавсредствам. 

Под запретом находятся и прыжки в воду с катеров, причалов и других сооружений, не предназначенных для этого.

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