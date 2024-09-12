Четверг, 12 сентября, 2024

Администрация Рязани сообщила, когда начнется отопительный сезон

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

12 сентября в администрации Рязани прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя главы администрации Михаила Ромодина. Речь шла о подготовке к предстоящему отопительному сезону и организации безопасного поведения людей на водных объектах в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

В этом году отопительный сезон в Рязани начнётся, как и обычно, в конце сентября–начале октября. Отмечается, что службы к нему готовы. РМПТС провело гидравлические испытания теплосетей, выполнило профилактический ремонт котельных.

На трех улицах Рязани заменили ветхие тепловые сети. речь об улицах Шереметьевской, Горького, Ленинского Комсомола. Отмечается, что к началу отопительного сезона эти работы завершат и на других улицах.

Администрация Рязани сообщила, когда начнется отопительный сезон

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