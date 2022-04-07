Администрация Рязани рассказала об уборке города

Продолжается уборка парков, скверов, общественных пространств. Листву сгребали и вывозили в сквере им. В. Ф. Уткина, проводилась уборка вручную и с применением техники в парке Железнодорожников, Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, аллее Олимпийской славы, Бульваре Победы, сквере 60-летия Победы, у памятника В. А. Молодцову, парке Морской славы, парке Советско-Польского братства, Комсомольском парке.

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Вывезли ветки с улицы Молодцова и памятника Защитникам Отечества в поселке Недостоево. Тротуары чистили вручную на Первомайском проспекте.

Мусор собирали на улицах Черновицкого, Кальной, Ленина, Московском шоссе, Первомайском проспекте, Новоселов, Циолковского, Есенина, Маяковского, Колхозной, Горького, сквере им. М. Д. Скобелева, бульваре Есенина, сквере «Дубовая роща», сквере им. В. Ф. Уткина, сквере им. А. В. Александрова.

Механизированная техника подметала тротуары на улицах Халтурина, Ломоносова, Трудовой, Новоселов, Советской Армии, Ленина, Затинной, Молодцова, Юбилейной, Крупской, Станкозаводской.

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Бригады мехуборки очищали прилотковую часть дорог на улицах Маяковского, Советской Армии, Новоселов.