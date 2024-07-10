Администрация города прокомментировала новые тарифы льготных проездных

С 1 августа 2024 года в Рязани изменятся правила предоставления льгот на проезд в общественном транспорте. Новые тарифы коснутся школьников, студентов и некоторых других категорий граждан.

Власти города проанализировали опыт других регионов и решили сохранить льготы как на муниципальном, так и на коммерческом транспорте. Однако теперь стоимость проездного будет зависеть от фиксированного количества поездок и категории льготника.

«Администрацией города Рязани проведен подробный анализ предоставления мер социальной поддержки на транспорте в 13 областных центрах Центрального Федерального округа РФ, который показал, что в подавляющем большинстве городов предоставление мер социальной поддержки на транспорте осуществляется исключительно на маршрутах по регулируемому тарифу (муниципальный транспорт), при этом в ряде регионов введен критерий малообеспеченности. Также изучена практика пяти регионов по ограничению поездок до 18, 20, 35 или 50 в месяц», — объяснила заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани Ирина Черноусова.

Новые тарифы включают следующие категории:

Школьники: 473 рубля.

Школьники из малообеспеченных семей: 270 рублей.

Студенты-очники: 810 рублей.

Студенты-очники из многодетных, неполных или малообеспеченных семей, являющиеся членами студенческих семей, имеющие детей: 405 рублей.

Пенсионеры, один из родителей многодетной семьи, вдовы (вдовцы) участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники СВО и вдовы (вдовцы) погибших участников СВО: 675 рублей.

Новые тарифы начнут действовать с 1 августа 2024 года. При пополнении транспортных карт на август необходимо учитывать изменения. Некоторые категории граждан по-прежнему смогут пользоваться льготами без ограничений по количеству поездок в рамках региональных законов.