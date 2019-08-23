Увековечения достойный

Есть среди отличившихся на каком либо поприще рязанцев в том числе и те, заслуги которых недостаточно оценены современниками. К числу таких людей, на мой взгляд, можно отнести Николая Ильича Воронихина. Именно его специалисты считают наиболее выдающимся архитектором Рязанщины.



Этим зодчим построены, кроме всего прочего, здание Дворянского собрания (бывший Дворец бракосочетания на углу Почтовой улиц и ул. Ленина) и украшенный высоким позолоченным шпилем последний ярус знаменитой колокольни Рязанского кремля.

С 1836 по 1860 годы Николай Воронихин был главным архитектором Рязанской губернии. Этот период характеризовался ускорением темпов строительства не только в Рязани, но и во всех тогдашних уездных центрах. За двадцать четыре года, в течение которых Николай Ильич возглавлял строительную комиссию, ведающую возведением объектов недвижимости по всей Рязанщине, появилось больше каменных зданий, чем во все иные годы XIX столетия. До сих пор можно встретить отдельные постройки Воронихина в Михайлове, Касимове, Ряжске, Чаплыгине и Данкове (последние два города тоже относились тогда к Рязанской губернии).



Самые выдающиеся творения Николая Воронихин – это третий и четвёртый ярусы колокольни Рязанского кремля. Без этого зодчего был бы известный памятник архитектуры всего лишь трёхъярусным. Именно такой, трёхъярусной, задумал колокольню автор утверждённого тогда проекта, архитектор Тон.



Николай Ильич Воронихин сумел убедить курировавшего строительство рязанского архиепископа в необходимости построения четвёртого яруса и шпиля, так как проект Тона с низкой колокольней не отвечал современным требованиям тогдашнего градостроительства.



Воронихин, как главный на то время рязанский архитектор, разработал собственный проект колокольни, который и был воплощён в жизнь под его руководством.



Четвёртый ярус Николай Ильич предложил сделать не из камня, а из железа, чтобы иметь возможность закрепить конструкцию высокого, почти двадцатипятиметрового шпиля. Несмотря на первоначальные возражения многочисленных скептиков, это ему удалось. Причем как нельзя лучше.



«Колокольня воплотила в себя всю историю классицизма города, – отмечали известные в стране искусствоведы, – подобная архитектурная тема была разработана в Рязани и осталась по чистоте и строгости стиля уникальной».



Отец Николая Ильича – родной брат Андрея Никифоровича Воронихина, – знаменитого зодчего, создавшего Казанский собор в Петербурге. Оба они родились в селе Усолье Соликамского уезда Пермской губернии. Были крепостными крестьянами графа Александра Строгонова, слывущего в своё время известным меценатом.



Предполагается, что первоначально Николая Воронихина в качестве зодчего привлёк к работам в Рязани известный благотворитель города Николай Гаврилович Рюмин. Архивных документов, подтверждающих этот факт, пока что никем не найдено. Но известно, что после смерти отца в тридцатые года XIX столетия Николай Ильич перевёз на постоянное местожительство в наш город свою мать, Вассу Васильевну. Она принимала участие в крещении детей архитектора, родившихся в губернском центре. Всего их было семеро: Михаил, Василий, Ольга, Александра, Анна, Николай и Глафира.



За всё время пребывания в Рязани Воронихин так и не был принят в круг местной элиты. Помещики и домовладельцы считали его «безродным выскочкой». А привлечением к разработке проекта и начатому в 1849 строительству здания Дворянского собрания Николай Ильич всецело обязан тогдашнему губернатору Павлу Кожину, которого местные «благородные семейства» тоже не особенно то чествовали. Дело в том, что Павел Сергеевич Кожин был человеком властным, резким и вспыльчивым. И многим от него, как говорится, «досталось на орехи».



Что же касается Николая Воронихина, то он в силу своего воспитания и душевной красоты ни на кого не держал зла, стараясь находить общий язык со всеми людьми, вне зависимости от их положения в обществе и свойств характера.

В конце пятидесятых годов позапрошлого столетия у Николая Воронихина стало катастрофически ухудшаться зрение. И в 1860 году он покинул Рязань, переехав на постоянное место жительства в Москву. По состоянию здоровья на архитектурном поприще оставаться уже он не мог. К моменту кончины в 1872 году рязанский зодчий почти совсем ослеп и находился на иждивении младшей дочери Глафиры.



Хоронить Николая Ильича приезжал Андрей Алексеевич Воронихин – внук создателя знаменитого Казанского собора Петербурга.



Талант всегда ли затмевает бездарности?… Из зависти новые рязанские архитекторы старались правдами и неправдами затушевать память о выдающемся зодчем. Нужно признать, что это им удалось. До сих пор рязанцам о Николае Ильиче мало что известно.



«Вот кому следовало бы поставить памятник в Рязани!» – не раз приходилось слышать мне от многих краеведов, когда речь заходила о Николае Воронихине. После подобных изречений об увековечении имени великого архитектора я чаще всего помалкиваю. А потом как-нибудь выбираю время, иду к нашему кремлю и смотрю на вздымающийся над шпилем колокольни крест.

