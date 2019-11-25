Сердце города – Рязанский кремль

РИА «7 новостей» продолжает новый проект о районах города Рязани. На прошлой неделе мы рассказали о истории Рязанского цирка.

Сегодня же заглянем в самое сердце нашего города – Рязанский кремль. Один из старейших музеев России расположился в микрорайоне Кремлёвский, который входит в состав Советского района нашего города.

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Дата основания кремля указана в Следованой псалтыри: В лета 6603 (1095) заложен бысть град Переяславль Рязаньской около церкви святого Николы Старого.

Рязанский кремль стоит на высоком холме, с трех сторон защищенного реками Трубеж и впадающего в него ручья Лыбедь. А с четвертой вырыт сухой ров, который во время половодья наполнялся водой. И тогда кремль оказывался на острове. Современная протяжённость вала: 290 метров, высота: 18 метров от внешнего дна и 8 метров со стороны Верхнеильинской улицы.

На территории современного историко-архитектурного заповедника располагается:

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Соборная колокольня — памятник архитектуры XVIII—XIX веков, построенный в стиле классицизма. По настоящее время остаётся одним из самых высоких зданий Рязани и области (общая высота 83,2 метра). Используется для звона двумя рязанским кафедральными соборами: летним Успенским и зимним Христорождественским.

Успенский собор (XVI—XVII века) — кафедральный собор. Располагается на месте зелейных палат и Приказной избы. Был выстроен архитектором Яковом Бухвостовым на месте обвалившегося белокаменного Успенского собора, построенного его предшественниками. Сегодня в нём располагается самый высокий в России иконостас.

Христорождественский собор (XV—XIX века) — зимний кафедральный собор, самое старое из сохранившихся зданий кремля. Несмотря на его вид, собор был построен в начале XV века как Успенский, и являлся кафедральным для Рязанского княжества. Вплоть до конца XIX века он перестраивался, приобретая свой современный вид. Собор является усыпальницей рязанских князей и княгинь, которые покоятся в нём до сих пор. В левом клиросе собора располагаются мощи святителя Василия Рязанского.

Архангельский собор (XV—XVII века) — собор был построен как княжеская домовая церковь и одновременно — усыпальница рязанских епископов и митрополитов. 22 захоронения располагаются в соборе, в том числе — известного религиозного и общественного деятеля, сподвижника Петра Великого и президента Святейшего Синода Стефана Яворского.

Спасо-Преображенский собор (XVII век) — главный собор бывшего Спасского мужского монастыря. Построен на деньги рязанского купца Немчинова. Окна здания украшены резными белокаменными наличниками «нарышкинского» стиля, а в нижней части здания располагается пояс высокохудожественных цветных полихромных изразцов.

Богоявленская церковь (XVII век) — вторая церковь бывшего Спасского мужского монастыря. Здание располагается вплотную к монастырской стене, рядом со Святыми воротами. Была построена предположительно архитектором Зубовым на месте более древней белокаменной церкви XVI века, разрушенной пожаром 1647 года.

Церковь Святого Духа (XVII век) — церковь и небольшая часовня рядом построены в 1642 году известным мастером Зубовым в редком в России двухшатровом стиле. Церковь располагается на месте Духовского монастыря, стоявшего здесь в средневековье.

Церковь Иоанна Богослова (XX век) — церковь соединяет два здания духовной семинарии Рязанской митрополии, образуя здание, известное как Гостиница Знати.

Архиепископская домовая церковь (XVII век) — находится в западном крыле Дворца Олега, занимая третий этаж крыла. На первом и втором этажах располагается древлехранилище Рязанской митрополии.

В Соборном парке также находятся две церкви и часовня:

Ильинский собор (XVII век) — построен в 1699 году Яковом Бухвостовым на месте деревянной церкви из кирпича рухнувшего второго Успенского собора. В советское время собор был переделан под научный лекторий, позднее в него вплоть до 2000 годов планировалось перевести Дворец бракосочетания.

Храм Спаса-на-Яру (XVII век) — построен в 1686 году на небольшом возвышении, называемым Спасским Яром. Сегодня рядом с храмом располагается памятник Сергею Есенину.

Часовня 900-летия Рязани (XX век) — часовня построена в 1995 году в честь 900-летия города Рязани. В основе архитектурной композиции — древнерусский боевой шлем. С четырёх сторон часовня украшена памятными табличками с краткой историей Рязанского княжества.

Гражданские постройки:

Дворец Олега (XVII—XIX века) — самое большое гражданское здание Кремля, имеющее площадь 2530 квадратных метров и устроенное на месте, где до XVI века размещался княжеский двор. Красивое здание с цветными наличниками, барочным фронтоном и теремными окнами когда-то имело на своем фасаде изображение самого известного рязанского князя Олега Ивановича. Ранее в здании располагались жилые палаты рязанских архиереев, их домовая церковь, братские кельи и хозяйственные службы. Здание полностью музеефицировано, здесь расположены основные исторические экспозиции музея—заповедника.

Певческий корпус (XVII век) — двухэтажное кирпичное здание в строгом стиле, где размещались жилые помещения для архиерейских служителей и приемная эконома. В здании расположена экспозиция музея «По обычаю дедову», рассказывающая о буднях и праздниках русского народа.

Хозяйственные постройки (XVII—XIX века) — комплекс, включающий сараи для «разной поклажи», кузницу, бочарную, конюшни и каретный сарай. Строения заняты административными службами музея—заповедника.

Консисторский корпус (XVII века) — бывшее административное здание епархии, где расположена экспозиция музея.

Гостиница Черни (амбары) (XVII век) — здание в восточной части Кремля, где расположены выставочные залы и фондохранилище музея.

Гостиница Знати (XVII—XIX века) — два корпуса, соединенные в начале XX века церковью во имя Иоанна Богослова, были ранее жилыми. В 1995 году здание передано Рязанской епархии и в нем разместилась духовная семинария.

От площади Соборной до Рязанского кремля расположилась красивая пешеходная зона.

Источники.

http://ryazankreml.ru/about/63/

https://ru.wikipedia.org/wiki/

https://anashina.com/ryazanskij-kreml/