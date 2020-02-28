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Кто имеет право на улучшение жилищных условий?

На сайте Госдумы опубликована статья, в которой рассказывается, какие категории граждан могут претендовать на жильё. Также есть инструкция, что делать, если вы хотите получить положенное вам по закону.

Кому положена господдержка?

В соответствии с Жилищным кодексом, очередниками на улучшение жилищных условия являются:

граждане, не являющиеся нанимателями жилья по договору социального найма или не являющиеся собственниками жилого помещения;

наниматели (или собственники) жилья, площадь которого на одного члена семьи меньше общепринятой нормы;

NB: В Москве норма составляет 10 м кв. для собственных квартир и 15 м кв. – для коммунальных. В других регионах норма может устанавливаться в другом размере.

те, чье жилое помещение не соответствует установленным требованиям, поэтому проживание в нем становится невозможным;

те, кто находится в ситуации, когда в одном жилом помещении проживают несколько семей, при этом в одной из них есть страдающий хроническим заболеванием, и совместное проживание с ним становится невозможным (список заболеваний — тут).

Без очереди жилье по договору соцнайма предоставляется:

лицам, чье жилье непригодно для проживания;

гражданам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями;

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Что нужно сделать, чтобы получить помощь?

В первую очередь, встать на учет.

Для этого надо написать заявление в орган местного самоуправления, туда же отнести документы, подтверждающие право на улучшение жилищных условий:

паспорт встающего на учет по поводу улучшения жилищных условий;

выписка из домовой книги; план квартиры, выданный БТИ;

данные финансового лицевого счета;

справки из медицинских учреждений в случае необходимости;

справка о наличии или отсутствии собственности на жилое помещение.

После этого специально создается жилищная комиссия, которая проводит проверку жилья и составляется акт обследования жилищно-бытовых условий. Окончательное решение о постановке на учет или отказе в постановке на учет выносится постановлением соответствующего органа. Решение можно обжаловать в суде.

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