Какие работы проводят в саду и огороде в июле

Июль – макушка лета и самый разгар садово-огородного сезона. Уже можно хвастаться первым урожаем и в то же время пора закладывать основу урожая будущего года. Посевная позади, до уборочной далеко. Но и в июле огородникам скучать некогда. Предлагаем вашему вниманию список июльских дел, о которых никогда не забывают опытные садоводы и огородники.

Подкормите ягодные кустарники. Порадуйте витаминами и микроэлементами малину, смородину, крыжовник. И они отблагодарят вас вкусным и полезным урожаем.

Не забудьте полить деревья. От недостатка влаги страдают не только огурцы и помидоры, но и яблони, груши, вишни и другие деревья. Под кусты лейте не меньше 2-3 ведёр воды, деревьям нужно 8-10 ведёр.

Защитите урожай от птиц. Пернатые могут полакомиться черешней и вишней раньше вас. О том как уберечь свой урожай от непрошеных гостей, мы рассказывали в статье Как спасти вишню от птиц.

Удалите всё лишнее. В июле нужно повторно обрезать лишние ветви и удалить прикорневую поросль с деревьев и кустов.

Вовремя обрывайте ягоды. Сбор ягод – дело не только приятное, но и не обходимое. Оставленные на кустах ягоды могут стать приманкой для птиц, насекомых, бактерий и грибков.

Позаботьтесь о клубнике. Клубничный сезон в июле сходит на нет. После того, как сорвёте последнюю ягодку, прорыхлите почву вокруг кустиков и обрежьте усы. Так вы поможете клубнике успешно перезимовать и заложите основу нового урожая.

После уборки первого урожая не оставляйте грядки пустыми. Опытные огородники советуют посеять на освободившейся территории сидераты. Отличным природным удобрением послужат такие сидераты, как бобы, горох, горчица, гречиха, подсолнечник.

Продолжайте бороться с вредителями. В июле активизируются колорадские жуки, крестоцветные блошки, капустные мухи, совки и белянки. Подберите препараты для борьбы с ними. Внимательно прочтите инструкцию. Опытные огородники не советуют покупать универсальные препараты от всех болезней и вредителей. Они менее эффективны, чем те, что разработаны для борьбы с конкретной проблемой.

Пасынкуйте томаты. Когда боковые побеги томатов достигнут длины 3-5 см, оборвите пасынки.

Подкормите томаты. Подкормки через каждые 10-12 дней помогут избежать дефицита питательных веществ.

Проветривайте теплицы. Если вы являетесь счастливым обладателем теплицы, помните, что для здоровья ваших растений необходимо не только тепло, но и свежий воздух. Проветривайте теплицы ежедневно, но не допускайте резких перепадов температур.

Позаботьтесь о цветах. Их тоже нужно регулярно поливать, полоть, рыхлить. Для профилактики мучнистой росы, серой гнили и других болезней декоративных растений используйте фунгициды широкого спектра действия.

Удаляйте отцветшие бутоны. Это необходимо, чтобы растение не тратило свои силы на поддержание жизни в уже отмирающих цветках.

Выходите на покос. Высота газона не должна превышать 8 см. Если же вы запустили свою лужайку, не стригите её под корень. В любом случае газон можно укорачивать не более чем на 1/3 длины. Его также нужно подкармливать и поливать.

Подкормите цветы. В июле стоит позаботиться об астильбах, георгинах, жимолости, клематисах, лилиях, розах, астрах, гладиолусах и хризантемах. А вот луковицы гиацинтов, крокусов, мускари, подснежников и тюльпанов уже можно выкопать.

Конечно, наши советы не универсальны. У каждого свои методы борьбы за урожай. Но начинающим дачникам эти рекомендации помогут сориентироваться в обилии огородных дел и задач.

Берегите себя и свой урожай!