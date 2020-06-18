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Как уберечь вишню от птиц

Совсем скоро в рязанских садах созреют вишни. Во второй половине июня первым урожаем порадуют ягоды сортов Шпанка, Молодежная, Малышка и другие раннеспелые сорта. Но садоводам стоит учесть, что спелых ароматных вишен ждут не только они, но и птицы. И тут ещё неизвестно, кто окажется проворнее и успеет собрать урожай.

О том, как не делиться черешней и вишней с непрошеными пернатыми гостями, садоводы задумались давно. Мы собрали самые эффективные и несложные в исполнении рекомендации.

Пошумим!

Любые шуршащие, гремящие, шелестящие предметы, расположенные рядом с деревьями, а ещё лучше – прямо на них, отпугнут птиц.

Можно использовать целлофановые пакеты, плёнку из старых кассет, детские вертушки, трещотки или просто пустая пластиковая бутылка на палке – одним словом, всё, что будет издавать шум на ветру и отпугнёт птиц.

Не всё то золото, что блестит

Светоотражающие элементы также помогут отвадить птиц от вашего огорода птиц. Развесьте на дереве светоотражатели, новогодний дождик, мишуру, кусочки фольги или компакт-диски и забудьте о птичках так же, как они забудут дорогу в ваш огород.

В ногу со временем

В специализированных магазинах можно купить электронные отпугиватели птиц. Для людей и домашних животных отпугиватели не опасны. Птицы тоже не пострадают. Отпугиватель просто пошлёт им тревожный сигнал, птицы поймут, что приближаться к вашему саду опасно и выберут себе другую кормушку.

Все в укрытие!

Невысокие деревца можно просто спрятать от посторонних глаз и клювов. Оберните черешни и вишни нетканым укрывным материалом, которым обычно накрывают грядки. Света и влаги растениям хватит, а вот птицы до вашего урожая уже не доберутся.

Добавим перца

Птицы клюют вишню и черешню, потому что им нравятся вкус этих ягод. Значит, нужно сделать так, чтобы ягоды стали невкусными. Садоводы советуют обработать деревья настоем чеснока или острого перца.

Но стоит учесть, что самим ягодкой с дерева тоже полакомиться не получится. Ягоду нужно будет тщательно промыть перед употреблением.

А после дождя обработку необходимо повторить.

Старое доброе… пугало

Этот метод слегка подзабыт, но по-прежнему эффективен. Установите на участке пугало. Необязательно, чтобы оно было похоже на человека. В случае с вишней и черешней даже лучше, если чучело будет в виде хищной птицы, например, совы. Можно купить такую фигурку в дачных магазинах. А можно просто поместить на дереве старую шапку. Говорят, что птицы примут её за кота и даже близко не подлетят к вашим деревьям.

Это все способы защиты сада от птиц, которые нам удалось узнать. Выбирайте, что вам по душе и по карману.

Берегите себя и свой урожай!

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