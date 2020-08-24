Какие продукты опасны для собак

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Правильное и сбалансирование питание – залог крепкого здоровья и долголетия любимой собаки. Правила кормления собак очень важная и серьезная тема для любого собаковода, поскольку от качества питания напрямую зависит здоровье питомцев. Расскажем об основных рекомендациях, которые помогут сохранить здоровье вашей собаки.

Чем нужно кормить собаку?

«Правильное питание важно для человека, но и собаки в этом плане ничем не отличаются от своих хозяев. При этом не думайте, что можно каждое утро делить на двоих с питомцем булочку с сахарной пудрой или бутерброд с авокадо. Для собаки такие деликатесы даже при одноразовом употреблении могут стать причиной отравления и началом воспалительных процессов в организме. Такой любовью к питомцу вы можете сделать только хуже. Даже самые безобидные и привычные для вас продукты могут быть ядом для собак», – отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кормите собаку только специально подобранным сухим кормом или, после обязательной консультации с ветеринаром, переведите ее на натуральный рацион с добавлением витаминно-минеральных комплексов. В первом случае животное будет получать все необходимые микроэлементы из корма, а во втором – восполнять недостаток при помощи добавок. И откажитесь от кормления с общего стола. Без кусочка мяса или сыра вечером собака не будет страдать, даже если в ее глазах видна вся грусть этого мира.

Какие продукты запрещены?

Есть ряд продуктов, которые нельзя давать собаке ни при каких условиях.

«Если вы любите свою собаку, желаете ей долгой жизни, то никогда не давайте есть трубчатые и любые другие кости со стола, продукты с пряностями, любой алкоголь, кусочки сахара или конфет. Это может стоить ей жизни», – добавил Владимир Голубев.

Например, шоколад и все его производные считаются ядовитыми для собак: это молочный и белый шоколад, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. Все эти продукты содержат теобромин, который является ядом для собачьего организма. Тот вред, который он наносит желудку и другим органам, необратим. У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления. Опаснее всего то, что собаки его очень любят. Поэтому будьте внимательны и храните его в недоступных для животного местах.

На втором месте по токсичности стоят чай, кофе (с молоком и другими наполнителями). Они содержат аналогичный набор токсичных компонентов и оказывают схожее действие на организм животного.

Лук и чеснок тоже под запретом. Они плохо влияют на нюх собаки, вызывают диарею и анемию. Постарайтесь не давать их животному даже после термической обработки (продукты становятся еще токсичнее) и в составе других блюд.

Особенно опасны для собак наши любимые сливы, персики, абрикосы, вишни и черешня. Их косточки содержат цианид, который опасен и для человека. При поедании плодов, собака может их разгрызть, а потом получить дозу яда и повреждения кишечника от осколков. Без косточек их тоже употреблять нельзя, так как из-за употребления продуктов с повышенной кислотностью у собаки может развиться панкреатит.

Опасно для собак и авокадо. Любые его части токсичны для собак из-за содержания персина. Он вызывает диарею, рвоту, заложенность носа, чихание, проблемы с дыханием и внутренними органами. Схожие симптомы возникают и при употреблении любых орехов, особенно макадамии и мускатного ореха (и всех продуктов с их содержанием). Они вызывают тяжелое поражение нервной системы, судороги и припадки, сопровождающиеся рвотой и высокой температурой. Остальные орехи содержат много жиров, которые оказывают негативное воздействие на органы пищеварения собаки. Запомните: орехи для собак – нежелательная пища, а некоторые виды — яд.

Избегать нужно и употребления собакой соли, сахара. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и становится причиной развития диабета, а соль вызывает обезвоживание организма, что особенно опасно в жаркое время года. Поэтому сладкое печенье (даже с сахарной пудрой), попкорн, карамель и соленые снеки собакам давать нельзя. Диетические сладости с вашего стола — не исключение, так как заменитель сахара также плохо влияет на состояние печени.

Никогда не давайте собаке кости со стола: трубчатые кости собака разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного.

Чего лучше избегать?

Продукты, которые плохо перевариваются и вызывают вздутие живота: кукуруза, яйца (еще они ухудшают усвоение витамина B), любые копчености, так как у собак нет ферментов для их переваривания. При этом кукуруза и яйца в составе специализированных кормов полностью безопасны.

Гранат и виноград тоже лучше давать как можно реже, особенно мелки породам. Первый слишком кислый и вызывает расстройство желудка, а второй даже в сушеном виде (изюм) при частом или обильном употреблении вызывает несварение, разрушение клеток печени и почек, повышенное газообразование. Косточки этих продуктов для собак токсичны. Так что даже на природе не разрешайте животному поедать свежий виноград с лозы.

Слоеное и дрожжевое тесто, любая выпечка из них вызовут повышенное газообразование и расстройство желудка. Особенно если в них есть сахар. Даже если это был пирожок с мясом, животное с трудом может его переварить. Аналогичная ситуация и с грибами с картошкой: это слишком калорийное блюдо, которое собака не сможет переварить, а грибы могут вызвать у некоторых животных серьезное отравление и судороги.

Мороженое, сыр и молоко собакам тоже не стоит есть. Они вызывают диарею, расстройство желудка, а при постоянном употреблении повышают вероятность возникновения панкреатита. А вот мороженое содержит еще и сахар, который тоже вреден для собак. Конечно, если собака попробует совсем немного мороженого, с ней ничего не случится, но покупать ей целый рожок, чтобы порадовать, нельзя. Пара минут удовольствия обернуться неделей плохого самочувствия. Если же ваш питомец не может жить без молочных продуктов, давайте их редко и выбирайте только те, в которых содержится минимальный процент жира.

Какие лакомства полезны?

Овощи и фрукты без термической обработки: морковка (лучше порезать ее на дольки), свежие огурцы, батат, яблоки (свежие и сушеные, но без сахара), груши без кожуры, бананы. Особенно собаки любят сырые кабачки. Все это можно давать в свежем или сушеном виде. В зоомагазинах можно найти много лакомств на основе груши, батата, моркови и яблок с добавлением сушеного мяса.

«Для поощрения во время дрессировки подойдут и домашние бездрожжевые галеты на воде и без соли, отварное мясо курицы или индейки, сушеные сердечки или кусочки легкого, которые можно приобрести в зоомагазине. Если ваш питомец очень любит сладкое, то угостите его тыквой или томатами черри. Обычное печенье или вегетарианские конфеты для употребления собаками не подходят», – рассказал Владимир Голубев.

При соблюдении правильной диеты питомец будет рядом с вами долгие годы. Поэтому лучше покупать ему специальные лакомства в зоомагазине. Например, жевательные косточки делают из жил и других мясных продуктов с добавлением полезных компонентов для поддержания здоровья зубов.