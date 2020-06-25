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Как вернуть деньги за товар, который вы не покупали

Иногда только вернувшись из магазина, мы проверяем чек на купленные продукты. Что делать, если вы уже дома обнаружили в чеке товар, за который заплатили, сами об этом не подозревая? Товар этот вы не брали с полки, не унесли с собой. Как вернуть деньги в такой ситуации?

Как рассказал заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов, если покупатель платит деньги за товар, который не приобретал, – это не что иное, как обман потребителя. За это предусмотрена ответственность в виде штрафа по ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей», в том числе «обмеривание», обвешивание, обсчет при реализации товара. И не важно, умышленно вам «пробили» в чеке не приобретаемые товары или случайно.

Многие покупатели считают, что шансов вернуть деньги нет. Ведь в чеке товар указан, а значит де-юре перешел к вам в собственность. Доказать, что товар вами не получен, можно. Постарайтесь в первую очередь решить проблему мирным путем, для начала обратившись к администрации магазина, и только потом предпринимайте более решительные шаги.

Обратитесь в магазин

Сообщите администрации магазина о проблеме, предъявите чек. Отсутствие покупаемого товара в сумке, при его наличии в чеке, помогут установить камеры видеонаблюдения в торговом зале. Если видеозаписей нет, вы вправе требовать произвести сверку по номенклатуре товара, а именно физическое наличие товара относительно данных о продажах в системе. Не лишними будут и доводы свидетелей, если посещение магазина происходило с родственниками или знакомыми.

Сделайте запись в книге жалоб или на сайте магазина

Если администрация магазина не идет навстречу, сделайте запись в книге жалоб, укажите свои контакты (адрес, телефон). Ответ вам должны дать в течение 5 дней. В сложных ситуациях, которые требуют внутреннего расследования, ответ может быть дан в течение 15 дней.
Если магазин относится к крупной сети, оставьте обращение, оформленное виде претензии, на официальном сайте. В торговых сетях внимательно отслеживают жалобы покупателей. Сотрудники отделов по работе с потребительской лояльностью ведут свою работу обычно из центральных офисов торговой сети (а это Москва, Санкт-Петербург, региональные центры) и никак не связаны с персоналом магазина, где вас обсчитали.
На этих двух простых шагах, как правило, разрешается до 80% проблем, связанных с возвратом средств или обменом на другую продукцию.

Обратитесь в Роспотребнадзор

Если магазин занял оборонительные позиции, нужно обращаться в Роспотребнадзор. Надзорное ведомство вправе провести проверку, в частности затребовать проведение сверки относительно товаров и вырученных средств и привлечь магазин (юридическое или должностное лицо) к ответственности.

Штрафы за эти правонарушения не столь велики, от 10 до 40 тыс. рублей. Однако если потребители будут занимать принципиальную позицию, то обращения в совокупности создадут немалый накопительный эффект по общей сумме штрафов и станут серьезным основанием для администрации магазина пересмотреть свою политику в отношении своего же покупателя.

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