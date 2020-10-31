Хэллоуин. История и традиции праздника

31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым спорным праздником, если бы не любовь наших граждан поспорить по каждому поводу. Ведь мы до сих пор не определились, стоит ли отмечать 4 ноября, сколько дней отдыхать в январе, а сколько в мае, нужно ли дарить женщинам цветы 8 марта и поздравлять любимых 14 февраля. Любая из этих тем мгновенно наберёт сотни комментариев от непримиримых сторонников самых разных точек зрения. И каждый вполне убедительно будет доказывать, что он прав. Поэтому давайте оставим споры и разберёмся с природой такого явления, как Хэллоуин, раз уж в нашей культуре оно уже появилось. И непросто появилось, а прочно обосновалось – в магазинах можно купить и костюмы для этого праздника, и маски, и различные тематические подарки.

Хэллоуин отмечают не только в кафе и клубах, но и в детских садах, и в школах. А значит – стоит узнать о нём поподробнее. Если вы за праздник – вам будет интересно, а если против – тем более: врага ведь нужно знать в лицо!

История Хэллоуина

История и традиции Хэллоуина восходят к древнему кельтскому празднику сбора урожая и проводов лета Самайн. Кельты разделяли лишь два времени года – лето, когда природа и жизнь цветут яркими красками, и зима, когда всё замирает до следующих тёплых дней. Именно в ночь с 31 октября на 1 ноября древние кельты и провожали лето. Гуляли весело и долго – целую неделю, как на Масленицу на Руси. Вечером обязательно поминали умерших, а ночью ждали самого страшного момента, когда, по преданиям, злые духи из загробного мира могли пробраться к людям. Вот для того, чтобы отпугнуть тёмные силы, кельты и наряжались в страшные костюмы, разрисовывали лица и сами начинали неистовствовать. Люди верили, что чем страшнее и шумнее они будут выглядеть и вести себя, тем больше шансов, что злые силы обойдут их стороной. С той же целью вырезали страшные физиономии из тыквы или турнепса, а внутрь клали горящие угольки. Так и появились светильники, которые сегодня во всём мире считаются главным символом Хэллоуина.

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Считается, что корни Хэллоуина – языческие. При этом само название «Hallowe’en» имеет христианское происхождение и означает «священный вечер». И именно с приходом христианства праздник попал в опалу. Католические священники назвали Сайман бесовщиной и предложили молиться, чтобы не стать жертвой дьявольских сил. Но, как не трудно догадаться, наряжаться и хулиганить – веселее и проще, поэтому праздник продолжал жить, хоть и негласно, но массово.

Тогда было решено придумать альтернативный вариант праздника. 1 ноября объявили Днём всех святых (Hallows-Even) и разрешили людям наряжаться и веселиться, но пугать постановили не злых духов, а бесов. Такая концепция празднования устроила и католическую церковь, и её прихожан.

С эпохой Великих географических открытий Хэллоуин пришёл и в Северную Америку, и Австралию. А в ХХ веке «бесов пугали» уже по всей Европе и даже в Африке.

Почему светильник – Джэка?

Светильник Джека, как уже было сказано выше, сегодня считается главным символом праздника. Откуда же пошло это название? И кто такой Джек? Обратимся к древней ирландской легенде.

Жил-был на свете кузнец Джек. Был он жадиной и пьяницей, и никто его не любил. Пить в одиночку Джек почему-то не хотел и в поисках собутыльника обратился к сатане. Тот согласился. Вместе они хорошо погуляли в местном кабаке. А когда пришло время расплаты, Джек предложил сатане превратиться в монету и рассчитаться за банкет. Дьявол и на это согласился. А Джек сунул монету в карман, где уже лежал освящённый крестик. Так сатана оказался в ловушке, выбраться из которой смог лишь в обмен на обещание помогать Джеку во всех делах.

Дьявол рассчитывал расквитаться с Джеком в аду, но хитрец предусмотрел и это. Джек заманил сатану на верхушку дереве, где был нарисован крест, а отпустить его согласился лишь после обещания не забирать его душу в ад. Дьявол своё обещание сдержал, но и в рай Джека, конечно, не пустили. С тех пор и бродит его неприкаянная душа в поисках чистилища, освещая себе дорогу светильником из тыквы.

В представлении кельтов такой светильник должен был отгонять злых духов от дома. С этой целью и вырезали светильники из брюквы или тыквы. А с середины 19 века такие светильники стали воспринимать как праздничный атрибут и украшение дома.

Традиции Хэллоуина

Многие первоначальные традиции и обычаи Хэллоуина напоминают хорошо знакомые нам Святочные дни. Например, в День всех святых появилась традиция поминать усопших. Бедняки и дети ходили по домам, собирали списки тех, о ком нужно помолиться. А взамен получали сладости или другую еду.

Ещё в этот вечер девушки в этот вечер любили гадать – на суженого, на предстоящий год, на урожай.

Но в таком миролюбивом варианте празднику было не суждено дойти до наших дней. Древний языческий праздник Всех святых возродили, сконцентрировавшись на поклонении нечистой силе. Это наложило отпечаток и на костюмы, и на обряды. Теперь дети ходили по домам в нарядах жутких ведьм и выпрашивали сладости фразами: «Конфетка или жизнь». О том, чтобы взамен помолиться об усопших, уже и речи не было.

Популярности праздника способствовала и киноиндустрия, и, конечно, торговля всеми возможными атрибутами для Хэллоуина – от одежды до предметов интерьера.

В России о Хэллоуине узнали в начале девяностых. Разумеется, православная церковь такой праздник не одобрила, что и продолжает делать до сих пор. Поклонение дьяволу никак не сочетается с верой в Бога. Даже если делать это «понарошку».

Сторонники празднования Хэллоуина обычно говорят, что никому не поклоняются, а просто весело проводят время в жутковатых костюмах. То есть это карнавал и ничего больше.

Мы не будем никого ни в чём убеждать или переубеждать. Ведь в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране удивительным образом уживаются традиции и праздники самых разных религий и культур.